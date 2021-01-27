Самые эффективные способы накопить деньги назвал эксперт

Откладывать деньги в кубышку в национальной валюте опасно, но зависит вид накоплений от ожидаемого результата.

Длительное накопление осуществлять лучше с помощью открытого банковского вклада, чтобы начисляемые на счет проценты перекрывали возможные риски

Банковский валютный вклад или покупка драгоценных металлов являются самыми эффективными способами накопления средств в сложившихся в России экономических реалиях. Откладывать деньги в кубышку в национальной валюте опасно, но зависит вид накоплений от ожидаемого результата.

Как выбрать способ накопления денег

В первую очередь тот житель страны, который желает приумножить свой капитал, должен определиться с целью накоплений. Если средства собираются на осуществление конкретной, но не слишком дорогостоящей мечты, то «собирать» их можно и дома, практически под подушкой.

Накопления на достижение «высоких целей» зачастую занимают немало времени, а потому средства окажутся в невыгодных из-за инфляции условиях. Длительное накопление осуществлять лучше с помощью открытого банковского вклада, чтобы начисляемые на счет проценты перекрывали возможные риски.

В случае, когда накопление средств происходит для обретения финансовой подушки безопасности, лучшим выбором станет либо банковский вклад, либо покупка драгоценных металлов. Также в качестве «кубышки» можно использовать инвестиции в ценные бумаги или активы перспективных компаний и проектов.

Какой способ накопления средств самый эффективный

По мнению Дмитрия Ферапонтова, старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия», банковский вклад в современной России, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, остается самым эффективным способом накопления средств.

При выборе финансового учреждения важно ориентироваться на предоставление гарантий. Чем крупнее вклад, тем больше он требует страхования, от которого многие клиенты отказываются, уповая на крепость и благосостояние банка.

Долгосрочные вклады эффективнее хранить в иностранной валюте. Риск значительного падения курса учитывать стоит, но ориентироваться на оптимистичные прогнозы экспертов нужно лишь отчасти. Зачастую они сбываются с вероятностью не более 50%.

Выгодно вложение и в драгоценные металлы, хотя такой вклад свою доходность покажет только через три-четыре года. Именно столько времени требуется рынку металлов для стабилизации колебания цен.

От чего зависит эффективность накоплений

Главной причиной неэффективного накопления средств в России эксперты называет высокую ликвидность отложенных денег. То есть, чем легче владельцу «добраться» до денег, тем меньше он сможет накопить за заранее установленный срок.

Заглянуть в домашнюю «заначку» в случае, если вдруг не хватило денег на удовлетворение своих внезапных прихотей, гораздо проще, чем воспользоваться деньгами на банковском депозите. Потому дома собрать нужную сумму всегда сложно: рука в кубышку тянется гораздо чаще, чем это действительно нужно.