С Днем святой Нины 2021 необычайной красоты поздравления 27 января

27 января — дата, являющаяся в православном календаре Днём памяти святой равноапостольной Нины

27 января — дата, являющаяся в православном календаре Днём памяти святой равноапостольной Нины. В начале четвёртого века, по благословлению Патриарха Иерусалимского, Нина пришла из Палестины в Иверию, а именно так называли тогда языческую Грузию. Пришла она в поисках Хитона Господня и несла крест, который сплетен был из виноградной лозы. Этот крест вручила ей в видении сама Дева Мария. Молитвы святой Нины помогли бездетной семье садовника, у которого она остановилась, обрести потомство, в День Преображения Господня низвергнуть с горы языческие идолы и исцелить от болезни грузинскую царицу Нану, а от слепоты — царя Мириана. Слава о ней распространилась в округе, она много проповедовала и обращала народ в христианскую веру. Спустя тридцать лет подвижничества, именно в эту дату — 27 января 335 года — святая Нина скончалась. С тех пор её чтут покровительницей Грузии.

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С Днем святой Нины тебя я поздравляю,



Счастья и здоровья крепкого желаю,Пусть святая Нина тебе всегда поможет,От беды избавит, радость приумножит!Ведь у вас обеих сегодня именины,Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

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Царское величие в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,



Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,И пусть святая Нина тебя оберегает!

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Ниночка, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе, милая Ниночка!

***

Назвали Ниной неспроста —



В тебе есть ум и доброта,Помочь ты можешь добрым словомИ мир хранишь под своим кровом.

И мы желаем нашей Нине

Прекрасно справить именины.

В кругу друзей и близких быть,

И жизнь счастливую прожить!

Пусть день любой приносит смех,



Во всех делах пусть ждет успех,Чтобы душа по жизни пела,И чтоб ты долго не старела!

***

В этот день все Нины мира

Отмечают именины.

Пожелаем вам добра,

Светит пусть любви звезда!

Пусть пошлет вам Бог здоровья,

Счастья станет больше вдвое,

Хмурых дней в календаре

Чтоб не видеть вам вообще!

***

Поздравляю тебя, Нина,

С именинами твоими.

Будь здоровой и любимой,



Будь красивой и счастливой.Ангел пусть тебя хранитОт тревог, от бед, обид!

***

Поздравляем вас с Днем святой Нины

И желаем вам в день именинный,

Чтоб достаток был прочным и счастья.

И чтоб было с родными согласье.

Пусть душа ваша радостна будет,

С уваженьем относятся люди.

Пусть Святая вас оберегает,

А надежда дорогу к вам знает.

***

В день Святой Нины

Желаю тебе,

Чтобы царило



Счастье в судьбе.

Чтоб сердце твое

Доброта наполняла,

Нина Святая

Тебе помогала.

Ангел крылом

Уберег от беды,

В жизнь воплотились



Твои, чтоб мечты.

***

Пусть Нина святая от бед защитит

И веру в сердцах навсегда сохранит,

Добавит тепла, доброты и смиренья,

Чтоб было прекрасным всегда настроенье.

По жизни всегда и во всем помогает,

В лихих ситуациях оберегает,



Как ангел небесный следит за тобою,Чтоб шла только ровной и легкой тропою!

***

С Днем Нины Святой поздравляю!

Пускай окружает везде благодать,

Здоровья, конечно, тебе я желаю,

Душа не могла чтоб твоя унывать.

Пусть будут дела все приятны, удачны,



На сердце пускай расцветает покой.Решаются быстро любые задачиИ Бог остается повсюду с тобой.

***

Поздравляю тебя, Нина,

С именинами сейчас,

Я желаю, чтобы в сердце

Пламень веры не погас.

Пусть хранит тебя святая

От печали и беды,

И вознаградит пусть щедро

Все старания и труды.

Пусть она тебе укажет

В твоей жизни верный путь,

Обратиться в миг нелегкий

К ней, Нинуля, не забудь.

Источник: pozdravok.ru