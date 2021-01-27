С Днем святой Нины 2021 необычайной красоты поздравления 27 января

27 января — дата, являющаяся в православном календаре Днём памяти святой равноапостольной Нины. В начале четвёртого века, по благословлению Патриарха Иерусалимского, Нина пришла из Палестины в Иверию, а именно так называли тогда языческую Грузию. Пришла она в поисках Хитона Господня и несла крест, который сплетен был из виноградной лозы. Этот крест вручила ей в видении сама Дева Мария. Молитвы святой Нины помогли бездетной семье садовника, у которого она остановилась, обрести потомство, в День Преображения Господня низвергнуть с горы языческие идолы и исцелить от болезни грузинскую царицу Нану, а от слепоты — царя Мириана. Слава о ней распространилась в округе, она много проповедовала и обращала народ в христианскую веру. Спустя тридцать лет подвижничества, именно в эту дату — 27 января 335 года — святая Нина скончалась. С тех пор её чтут покровительницей Грузии.
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С Днем святой Нины тебя я поздравляю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!
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Царское величие в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!
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Ниночка, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе, милая Ниночка!
***
Назвали Ниной неспроста —
Помочь ты можешь добрым словом
И мир хранишь под своим кровом.
И мы желаем нашей Нине
Прекрасно справить именины.
В кругу друзей и близких быть,
И жизнь счастливую прожить!
Пусть день любой приносит смех,
Чтобы душа по жизни пела,
И чтоб ты долго не старела!
***
В этот день все Нины мира
Отмечают именины.
Пожелаем вам добра,
Светит пусть любви звезда!
Пусть пошлет вам Бог здоровья,
Счастья станет больше вдвое,
Хмурых дней в календаре
Чтоб не видеть вам вообще!
***
Поздравляю тебя, Нина,
С именинами твоими.
Будь здоровой и любимой,
Ангел пусть тебя хранит
От тревог, от бед, обид!
***
Поздравляем вас с Днем святой Нины
И желаем вам в день именинный,
Чтоб достаток был прочным и счастья.
И чтоб было с родными согласье.
Пусть душа ваша радостна будет,
С уваженьем относятся люди.
Пусть Святая вас оберегает,
А надежда дорогу к вам знает.
***
В день Святой Нины
Желаю тебе,
Чтобы царило
Чтоб сердце твое
Доброта наполняла,
Нина Святая
Тебе помогала.
Ангел крылом
Уберег от беды,
В жизнь воплотились
***
Пусть Нина святая от бед защитит
И веру в сердцах навсегда сохранит,
Добавит тепла, доброты и смиренья,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье.
По жизни всегда и во всем помогает,
В лихих ситуациях оберегает,
Чтоб шла только ровной и легкой тропою!
***
С Днем Нины Святой поздравляю!
Пускай окружает везде благодать,
Здоровья, конечно, тебе я желаю,
Душа не могла чтоб твоя унывать.
Пусть будут дела все приятны, удачны,
Решаются быстро любые задачи
И Бог остается повсюду с тобой.
***
Поздравляю тебя, Нина,
С именинами сейчас,
Я желаю, чтобы в сердце
Пламень веры не погас.
Пусть хранит тебя святая
От печали и беды,
И вознаградит пусть щедро
Все старания и труды.
Пусть она тебе укажет
В твоей жизни верный путь,
Обратиться в миг нелегкий
К ней, Нинуля, не забудь.
Источник: pozdravok.ru