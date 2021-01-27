Главные запреты 27 января 2021 года в день святой Нины: Нужно заниматься разными домашними делами

Нину благословил сам Господь, а Дева Мария дала ей крест из виноградных лоз.

В этот день на Руси было принято ухаживать за домашними животными и трудиться

В этот день на Руси было принято ухаживать за домашними животными и трудиться.

27 января православные верующие почитают грузинскую царицу Нину. Именно она в IV веке ввела в своей стране христианство. По легенде, на это Нину благословил сам Господь, а Дева Мария дала ей крест из виноградных лоз.

В этот день в народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину». Домашний скот чистили, убирали хлев, с животными обращались ласково и кормили свежими овощами и хлебом.

Сегодня нужно заниматься разными домашними делами и высаживать семена на рассаду.

Чего нельзя делать 27 января, на святую Нину:

1. Лениться. Кто будет долго спать, того ожидают неприятности.

2. Ссориться и конфликтовать. В народе говорили, что в таком случае все плохое вернется.

3. Повышать голос. Иначе нечистая сила прилетит на крики.

4. Выносить мусор и стричься. Кто ослушается, у того начнется полоса неудач.

Источник: mk.ru