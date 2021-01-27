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Красота / Общество

Внучку Боярского осудили за фривольную вульгарную позу в черном мини

18:50 27.01.2021 Фото: instagram.com/p/CKMSID2Af1e/?utm_source=ig_embed
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Внучке Боярского посоветовали вести себя скромнее, так как, с точки зрения подписчиков, ее поведение может бросить тень на репутацию ее знаменитого дедушки.

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Внучке Боярского посоветовали вести себя скромнее

Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram кадры довольно пикантной фотосессии.

На выложенных в социальной сети снимках 22-летняя девушка попозировала в кожаном топе и мини-юбке. Однако не всем пользователям Сети пришлись по вкусу новые фото родственницы знаменитого актера. В комментариях к посту Екатерину осудили в основном представители старшего поколения, посчитав ее позу весьма фривольной и отметив яркий и вызывающий мейкап.

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Публикация от VENNA (@boyarskaya.katerina)

Внучке Боярского посоветовали вести себя скромнее, так как, с точки зрения подписчиков, ее поведение может бросить тень на репутацию ее знаменитого дедушки.

Источник: mk.ru

внучка артиста мини-юбка осуждение пикантная фотосессия фигура Михаил Боярский Instagram
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