Что нельзя и можно делать в полнолуние 28 января 2021 года? Как Луна повлияет на здоровье и жизнь каждого

Полнолуние, согласно наблюдениям специалистов, довольно сильно влияет на психику человека. Так, в мире насчитывается определённый процент людей, страдающих от сомнамбулизма.

Согласно наблюдениям астрономов, 28 января 2021 года наступит полнолуние

Согласно наблюдениям астрономов, 28 января 2021 года наступит полнолуние, во время которого людям важно знать о том, что им нельзя делать. Астрологи в свою очередь отметили, чем может быть опасно данное космическое явление. Известно, что оно может определённым образом повлиять как на здоровье, так и на другие вещи.

Как может повлиять полнолуние 28 января на здоровье и события в жизни

Наблюдения современных астрологов, а также мировые статистические данные гласят, что именно во время полнолуний в разных государствах мира происходят неприятные и опасные события. Так, официальные данные свидетельствуют о том, что именно в данную фазу ночного светила происходит большой процент случаев самоубийств, нападений со стороны преступников. Также во время полнолуний не редким явлением бывают драки.

Полнолуние, согласно наблюдениям специалистов, довольно сильно влияет на психику человека. Так, в мире насчитывается определённый процент людей, страдающих от сомнамбулизма. Именно во время полной Луны данная проблема у граждан обостряется. Отмечается, что именно из-за этого общеизвестного факта у многих людей сложилось впечатление, будто бы лица, страдающие сомнамбулизмом, имеют какую-либо связь с нечистыми силами.

Согласно данным медицинских специалистов, полнолуние также оказывает значительное влияние на здоровье человека. Так, в день 28 января 2021 года могут обостриться определённые заболевания и возникнуть другие проблемы:

снижение скорости обмена веществ. Из-за этого многие люди в полнолуние откладывают на потом похудение. Также это влияет на качество крови;

возрастает риск появления заболеваний желудочно-кишечного тракта;

повышается риск отравления;

из-за увеличения желания общения с противоположным полом возрастает риск ведения беспорядочной половой жизни;

обостряются все психические заболевания;

у пожилых людей может повышаться артериальное давление, а также возрастает риск осложнений на фоне сердечно-сосудистых заболеваний.

Во время полнолуния 28 января граждане также могут начать испытывать недомогание и нежелание что-либо делать.

Чего нельзя делать во время полнолуния, которое наступит 28 января 2021 года

Согласно наблюдениям медицинских специалистов, именно во время полнолуния в больницах и других подобных учреждениях не рекомендуется проводить хирургические операции. Так, и астрологи, и профессионалы из других областей заявляют, что в эту фазу Луны возрастает риск сильного кровотечения. Также к подобному явлению стоит готовиться представительницам прекрасного пола в определённое время менструального цикла.

Отмечается, что во время полнолуния, которое наступит в день 28 января 2021 года, всем жителям Земли также не стоит заниматься некоторыми другими вещами:

не рекомендуется заниматься употреблением алкогольных напитков. Именно на фоне опьянения повышается риск совершения действий с опасными или необратимыми последствиями;

не стоит воздействовать на и так шаткую психику внешними факторами. Так, нельзя принимать участие в экстремальных развлечениях, а также заниматься просмотром фильмов ужасов;

косметические процедуры в день 28 января 2021 года также неблагоприятно скажутся на здоровье и внешнем виде;

брать деньги в долг, а также отдавать их не рекомендуется. Считается, что это может повлиять на доход в будущем;



не стоит начинать масштабные проекты, даже если они были давно запланированы на день 28 января 2021 года.

Водителям в день 28 января 2021 года также не рекомендуется проводить много времени за рулём автомобиля. Дело в том, что полнолуние также плохо влияет на нервную систему человеческого организма, что может привести к опасной ситуации на дороге.

Благоприятное воздействие ночного светила в период полнолуния

Согласно заявлениям астрологов, период полнолуния – это не только неблагоприятное время для людей. Известно, что данная фаза ночного светила также оказывает и положительное влияние на некоторые вещи. Так, в первую очередь полнолуние 28 января 2021 года может плохо сказаться на физическом и психическом состоянии. Однако одновременно некоторые люди могут воспользоваться полной Луной, чтобы выполнить некоторые задачи.

Полнолуние может благоприятно сказаться на определённых вещах:

возрастает вдохновение у представителей творческих профессий. Во время полнолуния проще всего найти новое хобби, а также заняться давно запланированными проектами;

лучше воспринимается искусство. Так, во время полнолуния 28 января 2021 года благоприятным будет поход в театр, кино, на выставку или на другое культурное мероприятие;

лучше воспринимается реклама. Это может быть благоприятно для служащих из подобной сферы;



благоприятно сказываются работы в саду и огороде. При этом нельзя заниматься самими растениями, можно уделять время удобрениям и внешнему виду участка;диеты, а также чистка организма могут привести к положительным результатам;повышается чувствительность, из-за чего лучше решаются дела, требующие к себе повышенного внимания.

В период полнолуния, согласно заявлениям астрологов, также благоприятны небольшие путешествия.

Источник: rsute.ru