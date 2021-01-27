Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 января 2021 в России и мире

• День снятия блокады г. Ленинграда
• День памяти святой равноапостольной Нины
• День танца со своей тенью
• День шелфи в библиотеке (Library Shelfie Day)
• День печати МВД РФ
• День шоколадного торта (Chocolate Cake Day) - США
• День солнечного кофе (Sun Coffee Day) - Исландия
• День святой Нино (Нинооба) - Грузия
• День научно-популярного журнала «National Geographic» (National Geographic Day) - США
• День семейной грамотности (Family Literacy Day) - Канада
• День защитника Отечества - Туркменистан
• День работников государственных служб занятости - Польша
• День святой Девоты (Saint Devota`s Day) - Монако
• День Томаса Крэппера (Thomas Crapper Day) - США
• Именины у Моисея, Павла, Адама, Сергея, Прокла, Макария, Марка, Вениамина, Ильи, Нины, Иосифа, Степана
• Нинин день (Нина - обряды скотины)
Важные даты
1820 русская антарктическая экспедиция под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева стала первой кто добрался до берегов Антарктиды.
1902 гахам Таврический и Одесский Самуил Пампулов, верховный светский и духовный глава караимов, совершил торжественное освящение кенассы в г. Киеве. Всех восхищала красота постройки и роскошь отделки в мавританско–арабском стиле.
1924 похороны В. И. Ленина.
1924 на Красной площади в Москве состоялось открытие мавзолея Ленина.
1943 восстановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ленинградом.
1944 в результате операции «Январский гром» было завершено полное снятие блокады Ленинграда.
1945 освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).
1959 в Москве открылся XXI съезд КПСС.
1983 умер Луи Де Фюнес, французский киноактёр, режиссёр и продюсер испанского происхождения.
1987 на пленуме ЦК КПСС М. Горбачев впервые назвал время правления Л. Брежнева «эпохой застоя» и объявил наступление нового этапа перестройки – «эру гласности».
2009 митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI Патриархом Московским и Всея Руси.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend