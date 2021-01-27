Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 января 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 27 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День солнечного кофе 27 января

• День снятия блокады г. Ленинграда

• День памяти святой равноапостольной Нины

• День танца со своей тенью



• Международный день памяти жертв холокоста (International Holocaust Remembrance Day)• День шелфи в библиотеке (Library Shelfie Day)• День печати МВД РФ• День шоколадного торта (Chocolate Cake Day) - США• День солнечного кофе (Sun Coffee Day) - Исландия• День святой Нино (Нинооба) - Грузия• День научно-популярного журнала «National Geographic» (National Geographic Day) - США• День семейной грамотности (Family Literacy Day) - Канада• День святого Саввы (Савиндан) - Сербия• День защитника Отечества - Туркменистан• День работников государственных служб занятости - Польша• День святой Девоты (Saint Devota`s Day) - Монако• День Томаса Крэппера (Thomas Crapper Day) - США• Именины у Моисея, Павла, Адама, Сергея, Прокла, Макария, Марка, Вениамина, Ильи, Нины, Иосифа, Степана• Нинин день (Нина - обряды скотины)

Важные даты

1820 русская антарктическая экспедиция под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева стала первой кто добрался до берегов Антарктиды.

1902 гахам Таврический и Одесский Самуил Пампулов, верховный светский и духовный глава караимов, совершил торжественное освящение кенассы в г. Киеве. Всех восхищала красота постройки и роскошь отделки в мавританско–арабском стиле.

1924 похороны В. И. Ленина.

1924 на Красной площади в Москве состоялось открытие мавзолея Ленина.

1943 восстановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ленинградом.

1944 в результате операции «Январский гром» было завершено полное снятие блокады Ленинграда.

1945 освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).

1959 в Москве открылся XXI съезд КПСС.



196 2решением Совета Министров СССР имена членов антипартийной группы Молотова, Кагановича и Маленкова ликвидированы во всех названиях населенных пунктов, учреждений и организаций.1983 умер Луи Де Фюнес, французский киноактёр, режиссёр и продюсер испанского происхождения.1987 на пленуме ЦК КПСС М. Горбачев впервые назвал время правления Л. Брежнева «эпохой застоя» и объявил наступление нового этапа перестройки – «эру гласности».2009 митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI Патриархом Московским и Всея Руси.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend