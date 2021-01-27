Что отличает людей III группы крови и какие тайны существуют у носителей данной группы

Третья группа крови в настоящее время в значительной степени преобладает у финно-угров, венгров, чехов, а также сербов.

Жизнеспособность и стремление к выживанию—сильная черта обладателей этой группы крови

Разные группы крови были обнаружены в 1900 году. Важнейшее открытие принадлежало врачу Карлу Ландштайнеру из Австрии. За достижение его удостоили Нобелевской премии. С того момента специалисты разрабатывают все более мощные инструменты для изучения групп крови, которые хранят тайны, уходящие корнями вглубь веков.

Появление групп крови

По мнению ученый, группы крови появились в разное время. При этом исследователи сходятся во мнении, что «старшей» является именно первая группа крови. Ее были наделены древние охотники, добывающие пропитание, выслеживая диких животных.

Через века определенная их часть стала земледельцами. Конечно, этим объясняется изменение рациона питания, повлекшее перемены физиологического характера. Таким образом сформировалась вторая группа крови, характерная для членов племен, которые вели оседлый образ жизни.

Возникновение третьей группы крови

С течением времени появились кочевые племена, которые охотно осваивали новые земли. На этот раз итогом стало возникновение третьей группы крови. Последней исследователи выделили четвертую группу крови, а также резус-факторы. Однако наиболее загадочной и по сей день считается третья группа крови.

По данным специалистов, обладателями третьей группы крови являются лишь 11% людей. Существует предположение, что она сформировалась в результате некой мутации, характерной для именно для монголов-кочевников. Кроме того, есть версия, что данная группа возникла у евреев после того, как они покинули Египет. Подтверждением тому может быть то, что среди этого народа нередко встречаются обладатели третьей группы крови.

Тайны третьей группы крови

По одной из версий, кровь третьей группы сформировалась в диапазоне от 10 до 15 тыс. лет назад в Гималаях. Данная территория на протяжении долгого времени называлась местом, где пришельцы из космоса чаще всего вступали в контакт с людьми, чтобы поделиться неизвестными ранее знаний и технологиями. Таким образом, появилась внеземная теория происхождения третьей группы крови, которая также имеет немало приверженцев.

Если говорить о склонных к реализму учетных, то они указывают на то,что причина ее возникновения кроется в значительных переменах климата и питания, которые и стали причиной подобной трансформации крови у древних людей, переселившихся из тропиков.

Третья группа крови в настоящее время в значительной степени преобладает у финно-угров, венгров, чехов, а также сербов. Ее носителям значительно проще приспосабливаться к серьезным климатическим изменениям. Их отличает жизнеспособность, скорость адаптации, целеустремленность.

Источник: rsute.ru