О чем говорил Сергей Меняйло со СМИ Сибири?

III Сибирский медиафорум планировался к проведению в 2020 году, однако был перенесён в связи с эпидемиологическими ограничениями.

Сергей Меняйло — полномочный представитель президента в Сибири

Сергей Меняйло провёл встречу с руководителями ряда ведущих средств массовой информации Новосибирской области

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сегодня провёл рабочую встречу с руководителями ряда ведущих средств массовой информации Новосибирской области.

Полпред отметил, что такие встречи в начале года стали традиционными, они позволяют обсудить актуальные тенденции в сфере массовых коммуникаций, наметить планы на предстоящий период.



По словам Сергея Меняйло, в 2020 году из-за пандемии коронавируса весь мир столкнулся с новой реальностью. Многие направления деятельности практически полностью перешли в цифровое пространство, появились новые форматы работы в управлении, медицине, образовании, медиакоммуникациях.

«Средства массовой информации смогли быстро адаптироваться к таким условиям, и нашли новые перспективные форматы работы», – сказал полномочный представитель.

Основной темой обсуждения стала подготовка к проведению III Сибирского медиафорума. II Сибирский медиафорум состоялся в г. Новосибирске в октябре 2019 года. В нём приняли участие около 300 ведущих российских журналистов, медиа-менеджеров, представителей университетского сообщества, органов власти. Рассматривались вопросы обновления общественных, индустриальных и бизнес-моделей СМИ, профессиональные, технологические и этические стандарты журналистики в цифровую эпоху.

III Сибирский медиафорум планировался к проведению в 2020 году, однако был перенесён в связи с эпидемиологическими ограничениями.

По мнению участников встречи, предложенная ранее тема о формировании и развитии профессиональных компетенций журналистов стала ещё более актуальной с учётом активной цифровизации сферы медиа под влиянием пандемии. Дополнительное внимание в рамках программы мероприятия предлагается уделить формированию компетенций, которые требуются для реализации кроссплатформенных проектов.

Источник: Сибирский окружной информационный центр