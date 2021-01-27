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«Дорога жизни»: 6 бронзовых фигур установят к 80-й годовщине прорыва блокадного кольца в Петербурге

11:00 27.01.2021 Фото: pomnisvoih.ru
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На монументе также может быть установлена информационная стела, рассказывающая о вкладе «Дороги жизни» в победу над Германией.

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Как сообщает PRO-Отрадное, недалеко от места прорыва блокады Ленинграда может появиться монумент из шести бронзовых фигур в полный рост на постаменте в виде карты Ладожского озера.

Проект предложен Благотворительным фондом «Центр помощи жертвам социальных проблем, терроризма и военных конфликтов» и приурочен к 80-ой годовщине прорыва кольца блокады.

«Мы хотим внести вклад в сохранение памяти о подвиге нашего народа в период блокады Ленинграда. Я надеюсь, благое намерение воплотится в жизнь и, возможно, нас услышит руководство Ленинградской области», – сообщил руководитель фонда Артур Аванесян

На монументе также может быть установлена информационная стела, рассказывающая о вкладе «Дороги жизни» в победу над Германией. Проект нашел поддержку у руководителя музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрия Щеглова.

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фото: pomnisvoih.ru

«Я думаю, памятник хорошо впишется в парковый ансамбль, у нас есть место под него на берегу Ладожского озера», – отметил Юрий Маркович
Руководитель музейно-мемориального комплекса подчеркнул, что будет рад, если в правительстве Ленинградской области поддержат идею.

Источник: ivbg.ru

блокада дорога жизни история лед память
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