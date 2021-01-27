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Зафиксирован минимальный рост цен на ЖКХ за последние 19 лет в России

12:45 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), стоимость коммунальных услуг в прошлом году увеличилась в среднем по России на 3,1%.

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В России зафиксирован минимальный рост цен на ЖКХ за последние 19 лет

Жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем по России в 2020 году на рекордно низкие 3,55% при годовой инфляции в 4,91%, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Это минимальный рост за весь доступный период статистики - начиная с 2002 года, то есть за 19 лет", - говорится в исследовании сети, в котором рассчитан сводный индекс цен на ЖКХ, учитывающий стоимость и жилищных, и коммунальных услуг.

Исторический минимум роста цен аналитиками сети объясняется тем, что в связи эпидемией COVID-19 некоторые регионы приняли решение не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ, также часть субъектов РФ приостановила сбор взносов на капремонт.

При этом в 15 регионах России рост стоимости услуг ЖКХ, по данным аудиторов, опередил годовой показатель инфляции. Лидеры по удорожанию - Коми, где из-за повышения цен на капремонт тарифы ЖКХ обогнали инфляцию в три раза (рост на 16,2%), Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%) и Удмуртия (6,6%).

В Москве цены на ЖКХ выросли менее среднего значения по стране - на 3%, в Санкт-Петербурге - на 4,6%, что ниже инфляции, указывается в исследовании.

Сильнее всего, по данным FinExpertiza, в России выросла оплата неприватизированного жилья (в среднем по стране на 4,71%), стоимость водоотведения (на 4,78%). Горячая вода подорожала на 4,32%, электричество - на 3,96%. Цены на отопление, традиционно считающееся самой весомой статьей расходов в платежной квитанции ЖКХ, выросли в среднем на 3,36%.

В исследовании напоминается, что все услуги ЖКХ подразделяются на жилищные, в которые входят содержание общедомового имущества, текущий и капитальный ремонт, и коммунальные, такие как водо-, электро- и газоснабжение, отопление и так далее. Государство не регулирует цены на жилищные услуги, рост стоимости же коммунальных не должен превышать предельный индекс, установленный правительством для каждого региона.

Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), стоимость коммунальных услуг в прошлом году увеличилась в среднем по России на 3,1%, что не только ниже фактической годовой инфляции, но и не превысило 4%, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития страны до 2024 года.

Источник: realty.ria.ru

рост цен тарифы жкх услуги ЖКХ
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