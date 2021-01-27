Когда отдаст Минобороны землю Бердску ради магистрали вместо частного сектора, ответил вице-мэр Владимир Захаров. Писали даже Карелину

Вопрос по передаче земли поставили бердские депутаты на комитете по промышленности. И добавили, что на нее в городе были радужные планы.

На землях Минобороны разрушаются недостроенные дома



Как решается вопрос с землей минобороны, ведь по ее поводу были радужные планы, поинтересовались 26 января депутаты на заседании комитета по промышленности у вице-мэра Бердска Владимира Захарова.

-Мы работаем с Минобороны по поводу перевода земель из федеральной собственности в муниципальную. По документам оборота есть вопросы. Сейчас есть вопрос к координатам плана. Это текущая работа двух ведомств. Сейчас замечания устранены, документы отданы в Минобороны на переоформление, - рассказал Владимир Захаров.

Как пояснила депутат Елена Белова, они писали обращение на имя сенатора Карелина, чтобы городу отдали хотя бы те земли, по которым должна быть магистраль, соединяющая ул. Горького и Первомайскую. Но вот что с ответом — пока не ясно. Если обращение не дошло, то его нужно повторить, отметила Елена Викторовна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пастбища у аэродрома «Бердск-Центральный», где сейчас пасется бердское стадо крупного и мелкого рогатого скота, планируют застроить многоквартирными домами. По словам начальника управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрия Есикова, в будущем на этом месте возведут новый микрорайон со всей подобающей инфраструктурой. Но случится это только после того, как Минобороны отдаст свои земли городу. Ведутся переговоры по поводу передачи этих земель муниципалитету. Город растет, развивается. Необходимо продолжать и улицу Горького, которая проходит по землям Министерства обороны, и Первомайскую, и жилье строить.

Как только военные дадут добро, Бердск сформирует земельные участки, подготовит проекты планировки территорий и выставит на аукцион застройщикам. Пока эта земля рассматривается под жилой микрорайон с высотным домами и социальными объектами — школой, детсадом, больницей и прочим. И соответствующие изменения внесут в генплан.

Но пока Минобороны не передаст нам земли, говорить об этом преждевременно, акцентировал Дмитрий Есиков.

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