27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Когда отдаст Минобороны землю Бердску ради магистрали вместо частного сектора, ответил вице-мэр Владимир Захаров. Писали даже Карелину

12:14 27.01.2021, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Вопрос по передаче земли поставили бердские депутаты на комитете по промышленности. И добавили, что на нее в городе были радужные планы.

% name% title
На землях Минобороны разрушаются недостроенные дома

Как решается вопрос с землей минобороны, ведь по ее поводу были радужные планы, поинтересовались 26 января депутаты на заседании комитета по промышленности у вице-мэра Бердска Владимира Захарова.

-Мы работаем с Минобороны по поводу перевода земель из федеральной собственности в муниципальную. По документам оборота есть вопросы. Сейчас есть вопрос к координатам плана. Это текущая работа двух ведомств. Сейчас замечания устранены, документы отданы в Минобороны на переоформление, - рассказал Владимир Захаров.

Как пояснила депутат Елена Белова, они писали обращение на имя сенатора Карелина, чтобы городу отдали хотя бы те земли, по которым должна быть магистраль, соединяющая ул. Горького и Первомайскую. Но вот что с ответом — пока не ясно. Если обращение не дошло, то его нужно повторить, отметила Елена Викторовна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пастбища у аэродрома «Бердск-Центральный», где сейчас пасется бердское стадо крупного и мелкого рогатого скота, планируют застроить многоквартирными домами. По словам начальника управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрия Есикова, в будущем на этом месте возведут новый микрорайон со всей подобающей инфраструктурой. Но случится это только после того, как Минобороны отдаст свои земли городу. Ведутся переговоры по поводу передачи этих земель муниципалитету. Город растет, развивается. Необходимо продолжать и улицу Горького, которая проходит по землям Министерства обороны, и Первомайскую, и жилье строить.

Как только военные дадут добро, Бердск сформирует земельные участки, подготовит проекты планировки территорий и выставит на аукцион застройщикам. Пока эта земля рассматривается под жилой микрорайон с высотным домами и социальными объектами — школой, детсадом, больницей и прочим. И соответствующие изменения внесут в генплан.
Но пока Минобороны не передаст нам земли, говорить об этом преждевременно, акцентировал Дмитрий Есиков.
______________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

земля минобороны оформление передача Владимир Захаров Елена Белова Бердская горадминистрация Бердский горсовет депутатов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы хотели бы жить в новом микрорайоне?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Назвал причину спада коронавируса во время новогодних праздников эпидемиолог
12:15 27-01-2021
Назвал причину спада коронавируса во время новогодних праздников эпидемиолог
БердскКогда отдаст Минобороны землю Бердску ради магистрали вместо частного сектора, ответил вице-мэр Владимир Захаров. Писали даже Карелину
12:14 27-01-2021
Когда отдаст Минобороны землю Бердску ради магистрали вместо частного сектора, ответил вице-мэр Владимир Захаров. Писали даже Карелину
БердскИндексация пенсий работающим пенсионерам: На какой размер пенсии рассчитывать россияне после 1 февраля 2021
12:01 27-01-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: На какой размер пенсии рассчитывать россияне после 1 февраля 2021
"Интер" - "Милан " : кто вышел в полуфинал Кубка Италии
12:00 27-01-2021
Пояснил слова о портрете Путина на 5 000 купюре депутат Калашников
12:00 27-01-2021
Пояснил слова о портрете Путина на 5 000 купюре депутат Калашников
БердскВызовут в суд мэра Бердска Шестернина по иску отстраненного от выборов Трушакина
11:56 27-01-2021
Вызовут в суд мэра Бердска Шестернина по иску отстраненного от выборов Трушакина
Рекомендаций Ванги помогут привлечь в жизнь богатство и удачу
11:50 27-01-2021
Рекомендаций Ванги помогут привлечь в жизнь богатство и удачу
Арестованного на митинге активиста попросили посидеть в машине. В изоляторе не хватило мест
11:45 27-01-2021
Арестованного на митинге активиста попросили посидеть в машине. В изоляторе не хватило мест
Сколько человек получили травмы от сотрудников полиции во время митинга 23 января
11:30 27-01-2021
Сколько человек получили травмы от сотрудников полиции во время митинга 23 января
БердскРолевые игры в постели: кому подходят и стоит ли пробовать?
11:30 27-01-2021
Ролевые игры в постели: кому подходят и стоит ли пробовать?