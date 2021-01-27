Предупредил об опасности установленных в смартфонах камер эксперт

Эксперт предупредил об опасности установленных в смартфонах камер

Установленные в смартфонах камеры могут включаться без ведома пользователя. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По его словам, обычно доступ к включению камеры и микрофона невозможен без разрешения пользователя, однако не единичны случаи, когда «в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя, например, при просмотре ленты новостей, использовании чата». При этом, отметил эксперт, компании отказываются признавать эти нарушения, ссылаясь на случайность.

Чтобы избежать утечки конфиденциальной информации, эксперт посоветовал внимательно следить за сообщениями о том, что включено то или иное устройство, а в нужные моменты полностью выключать смартфон либо размещать его так, чтобы не было возможности увидеть или услышать происходящее.

«Надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации», — резюмировал Кусков.

26 января доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал способ обнаружить любой телефон без геолокации. По его словам, определение местоположения мобильного устройства происходит различными способами, и полностью скрыть свое местоположение все равно нельзя. Как пояснил эксперт, это связано с тем, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. «Используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», — сказал специалист, добавив, что недостатком такого подхода является низкая точность определения местоположения.

Кроме того, без геолокации можно определить условное местоположение смартфона по геотегам. Такие данные есть в различных социальных сетях и приложениях для обмена фотографиями и видеозаписями.