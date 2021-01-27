Что строго нельзя делать в Первое Полнолуние 28 января 2021 года: Не стоит сегодня уклоняться от уборки

Нельзя 28 января ни с кем конфликтовать и ругаться, в противном случае вам грозят болезни физические и энергетические.

28 января наступает день Павла, когда, по мнению наших предков, нечисть испытывает людей на прочность

28 января наступает день Павла, когда, по мнению наших предков, нечисть испытывает людей на прочность. В этом году это не просто день Павла, а время Полнолуния, первого в этом году. Нужно быть внимательными и не совершать некоторых действий, чтобы не навлечь неприятностей на весь год.

Так, строго дома нельзя произносить бранных слов, иначе домовой разозлится и начнет буянить. Категорически запрещено завидовать. Это может стать причиной проблем в семье, со второй половинкой и неприятностей на работе.

Нельзя 28 января ни с кем конфликтовать и ругаться, в противном случае вам грозят болезни физические и энергетические.

Постарайтесь ничего не терять. Все что сегодня пропадет, уже никогда не будет обретено вновь.

А еще не стоит в этот день уклоняться от уборки, иначе можно «душу замарать», что спровоцирует тоску, печаль и депрессию.

Источник: izvmor.ru