Проверили на ковид-нарушения кафе «ОстровОК» и магазины Бердска. Нашли нарушения

В рамках ежедневных рейдов по предприятиям потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции 26 января сотрудниками администрации города Бердска и Роспотребнадзора были проверены:
автокомплекс «АвтоСтарт», ул. Островского, 54;
кафе «ОстровОК», ул. Островского, 54;
магазин «Овощи-фрукты», ул. Ленина, 17;
магазин «Сырная лавка», ул. Ленина, 13в/1.
По итогам мероприятий в магазине «Овощи-фрукты» и магазине «Сырная лавка» отсутствуют бактерицидные облучатели и как следствие не проводятся мероприятия по обеззараживанию воздуха. По данным фактам составлено 2 уведомления о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
По остальным объектам нарушений не выявлено.
Источник: berdsk.nso.ru