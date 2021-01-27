Проверили на ковид-нарушения кафе «ОстровОК» и магазины Бердска. Нашли нарушения

По данным фактам составлено 2 уведомления о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.

Сотрудникам магазинов рекомендовали обеззараживать тележки и корзины и предоставить покупателям одноразовые перчатки

В рамках ежедневных рейдов по предприятиям потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции 26 января сотрудниками администрации города Бердска и Роспотребнадзора были проверены:

автокомплекс «АвтоСтарт», ул. Островского, 54;

кафе «ОстровОК», ул. Островского, 54;



магазин «Пивная лагуна», ул. К. Маркса, 15;магазин «Овощи-фрукты», ул. Ленина, 17;магазин «Сырная лавка», ул. Ленина, 13в/1.По итогам мероприятий в магазине «Овощи-фрукты» и магазине «Сырная лавка» отсутствуют бактерицидные облучатели и как следствие не проводятся мероприятия по обеззараживанию воздуха. По данным фактам составлено 2 уведомления о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

По остальным объектам нарушений не выявлено.

Источник: berdsk.nso.ru