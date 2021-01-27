Украл чугунное ограждение в парке воришка в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже чугунного ограждения
Ранним утром в ходе патрулирования улицы Каменская сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину, двигающегося со стороны Центрального парка с большой сумкой в руках. При виде служебного автомобиля Росгвардии, гражданин бросил сумку в снег и попытался скрыться, но был задержан.
В сумке у подозреваемого было обнаружено пять фрагментов от чугунного ограждения Центрального парка культуры и отдыха. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции.
Источник: пресс-служба Управления Росгвардии по Новосибирской области