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Скончались 8 пациентов от коронавируса за сутки на 27 января в Новосибирской области

13:09 27.01.2021 Фото: pixabay
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Всего в Новосибирской области сделано 1 174 397 тестов на коронавирус.

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Всего в Новосибирской области сделано 1 174 397 тестов на коронавирус.

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 66 лет, 75 лет, 91 год и женщины в возрасте 72 года, 82 года, 83 года, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 191 человек.

В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.

20 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 590.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 866 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 174 397 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 967 жителей региона, 91 196 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 916 обращений, госпитализированы 23 человека

зараженные коронавирус пандемия
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