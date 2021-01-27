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Стала долларовой миллионершей из-за ошибки кассира любительница лотерей

14:53 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Часть выигранных денег женщина и ее муж планируют потратить на погашение кредитов на дом и автомобили, однако основную сумму семья собирается отложить на пенсию.

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Женщина стала долларовой миллионершей из-за ошибки кассира

Жительница американского города Боно выиграла миллион долларов (около 75 миллионов рублей — Прим.ред.) из-за ошибки кассира в супермаркете.
Согласно заметке, опубликованной на официальном сайте Arkansas Scholarship Lottery , вместе с продуктами женщина купила в магазине несколько лотерейных билетов. Стоимость каждого из них не превышала десяти долларов, однако кассир случайно продал ей билет стоимостью 20 долларов, который в итоге оказался выигрышным.
Американка решила проверить его прямо в собственном автомобиле.

"Когда она стерла защитный слой и увидела единицу под номером 12 (ее выигрышный номер), то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом, заметив букву "М", она несколько раз протерла глаза и заплакала", — говорится на сайте лотереи.
Часть выигранных денег женщина и ее муж планируют потратить на погашение кредитов на дом и автомобили, однако основную сумму семья собирается отложить на пенсию.

долларовый лотерея миллионер
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