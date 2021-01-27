Стала долларовой миллионершей из-за ошибки кассира любительница лотерей

Часть выигранных денег женщина и ее муж планируют потратить на погашение кредитов на дом и автомобили, однако основную сумму семья собирается отложить на пенсию.

Женщина стала долларовой миллионершей из-за ошибки кассира

Жительница американского города Боно выиграла миллион долларов (около 75 миллионов рублей — Прим.ред.) из-за ошибки кассира в супермаркете.

Согласно заметке, опубликованной на официальном сайте Arkansas Scholarship Lottery , вместе с продуктами женщина купила в магазине несколько лотерейных билетов. Стоимость каждого из них не превышала десяти долларов, однако кассир случайно продал ей билет стоимостью 20 долларов, который в итоге оказался выигрышным.

Американка решила проверить его прямо в собственном автомобиле.



"Когда она стерла защитный слой и увидела единицу под номером 12 (ее выигрышный номер), то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом, заметив букву "М", она несколько раз протерла глаза и заплакала", — говорится на сайте лотереи.Часть выигранных денег женщина и ее муж планируют потратить на погашение кредитов на дом и автомобили, однако основную сумму семья собирается отложить на пенсию.