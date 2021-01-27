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Голоса блокадного Ленинграда: госархиву передали аудиозаписи, сделанные в осажденном городе

17:30 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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С просьбой спасти коллекцию к губернатору Александру Беглову обратились сами блокадники.

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Ко Дню снятия блокады Ленинграда Дом радио передал Смольному свои золотые фонды времен ВОВ

На пленках, которым уже около 80 лет, то, что жители осажденного города слышали на улицах и из приемников, укрываясь в своих домах. Это и объявления о воздушной тревоге, звуки авианалетов, а также голоса Дмитрия Шостаковича и Ольги Бергольц.

С просьбой спасти коллекцию к губернатору Александру Беглову обратились сами блокадники. Сотни тысяч записей теперь будут храниться в Центральном государственном архиве, что убережет пленки от старения. Их оцифруют, и они станут доступны каждому.

Источник: 1tv.ru

блокада история ленинград память
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