Голоса блокадного Ленинграда: госархиву передали аудиозаписи, сделанные в осажденном городе

Ко Дню снятия блокады Ленинграда Дом радио передал Смольному свои золотые фонды времен ВОВ

На пленках, которым уже около 80 лет, то, что жители осажденного города слышали на улицах и из приемников, укрываясь в своих домах. Это и объявления о воздушной тревоге, звуки авианалетов, а также голоса Дмитрия Шостаковича и Ольги Бергольц.

С просьбой спасти коллекцию к губернатору Александру Беглову обратились сами блокадники. Сотни тысяч записей теперь будут храниться в Центральном государственном архиве, что убережет пленки от старения. Их оцифруют, и они станут доступны каждому.

Источник: 1tv.ru