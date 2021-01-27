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Наглоталась наркотиков родного дяди годовалая девочка. Ее срочно госпитализировали

15:57 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Малышка приняла часть вещества внутрь

В Ленинградской области в больницу привезли годовалую девочку, у которой диагностировали наркотическое отравление. Об этом пишет ТАСС.

«Оказалось, девочка живет в квартире с наркозависимым дядей, который хранил вещества в свободном доступе. Малышка приняла часть вещества внутрь, а после этого почувствовала себя плохо, ее привезли в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего дяди малышки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

годовалая наркотик отравление
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