Наглоталась наркотиков родного дяди годовалая девочка. Ее срочно госпитализировали

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Малышка приняла часть вещества внутрь

В Ленинградской области в больницу привезли годовалую девочку, у которой диагностировали наркотическое отравление. Об этом пишет ТАСС.

«Оказалось, девочка живет в квартире с наркозависимым дядей, который хранил вещества в свободном доступе. Малышка приняла часть вещества внутрь, а после этого почувствовала себя плохо, ее привезли в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего дяди малышки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.