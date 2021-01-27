Коронавирус в России: резко упало число зараженных за сутки на 27 января

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 922 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 741 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1834 (10,3%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,07%

2. Республика Алтай 0,1 %

3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Псковская область, Костромская область 0,2%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 774 672 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 922 человека:

Москва — 5924

Санкт-Петербург — 5795

Московская область — 1100

Челябинская область — 448

Ивановская область — 413

Республика Крым — 393

Свердловская область — 379

Забайкальский край — 376

Иркутская область — 369

Пермский край — 361

Мурманская область — 356

Ростовская область — 351

Смоленская область — 318

Хабаровский край — 309

Саратовская область — 298

Архангельская область — 290

Красноярский край — 287

Воронежская область — 281

Кировская область — 279

Нижегородская область — 274

Вологодская область — 267

Самарская область — 263

Республика Карелия — 250

Ханты-Мансийский автономный округ — 250

Тверская область — 249

Краснодарский край — 249

Приморский край — 247

Псковская область — 234

Волгоградская область — 234

Ульяновская область — 233

Республика Саха (Якутия) — 233

Новгородская область — 231

Тамбовская область — 216

Ставропольский край — 212

Новосибирская область — 208

Белгородская область — 199

Омская область — 198

Республика Бурятия — 198

Ямало-Ненецкий автономный округ — 197

Тульская область — 194

Ленинградская область — 182

Удмуртская Республика — 178

Пензенская область — 177

Кемеровская область — 177

Ярославская область — 176

Республика Башкортостан — 172

Брянская область — 166

Оренбургская область — 165

Республика Коми — 157

Курская область — 146

Чеченская Республика — 145

Тюменская область — 144

Липецкая область — 143

Орловская область — 141

Республика Калмыкия — 139

Калужская область — 137

Калининградская область — 137

Томская область — 132

Амурская область — 131

Владимирская область — 129

Костромская область — 122

Алтайский край — 119

Республика Дагестан — 113

Республика Чувашия — 108

Республика Хакасия — 102

Рязанская область — 101

Республика Татарстан — 98

Астраханская область — 96

Курганская область — 92

Сахалинская область — 92

Севастополь — 89

Республика Мордовия — 84

Кабардино-Балкарская Республика — 78

Республика Адыгея — 68

Республика Северная Осетия - Алания — 67

Камчатский край — 67

Карачаево-Черкесская Республика — 44

Республика Марий Эл — 42

Магаданская область — 26

Еврейская автономная область — 25

Республика Ингушетия — 18

Республика Алтай — 15

Республика Тыва — 9

Чукотский автономный округ — 6

Ненецкий автономный округ — 4

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 342 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 080 человек.