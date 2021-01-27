Коронавирус в России: резко упало число зараженных за сутки на 27 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 741 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1834 (10,3%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,07%
2. Республика Алтай 0,1 %
3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Псковская область, Костромская область 0,2%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 774 672 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 922 человека:
Москва — 5924
Санкт-Петербург — 5795
Московская область — 1100
Челябинская область — 448
Ивановская область — 413
Республика Крым — 393
Свердловская область — 379
Забайкальский край — 376
Иркутская область — 369
Пермский край — 361
Мурманская область — 356
Ростовская область — 351
Смоленская область — 318
Хабаровский край — 309
Саратовская область — 298
Архангельская область — 290
Красноярский край — 287
Воронежская область — 281
Кировская область — 279
Нижегородская область — 274
Вологодская область — 267
Самарская область — 263
Республика Карелия — 250
Ханты-Мансийский автономный округ — 250
Тверская область — 249
Краснодарский край — 249
Приморский край — 247
Псковская область — 234
Волгоградская область — 234
Ульяновская область — 233
Республика Саха (Якутия) — 233
Новгородская область — 231
Тамбовская область — 216
Ставропольский край — 212
Новосибирская область — 208
Белгородская область — 199
Омская область — 198
Республика Бурятия — 198
Ямало-Ненецкий автономный округ — 197
Тульская область — 194
Ленинградская область — 182
Удмуртская Республика — 178
Пензенская область — 177
Кемеровская область — 177
Ярославская область — 176
Республика Башкортостан — 172
Брянская область — 166
Оренбургская область — 165
Республика Коми — 157
Курская область — 146
Чеченская Республика — 145
Тюменская область — 144
Липецкая область — 143
Орловская область — 141
Республика Калмыкия — 139
Калужская область — 137
Калининградская область — 137
Томская область — 132
Амурская область — 131
Владимирская область — 129
Костромская область — 122
Алтайский край — 119
Республика Дагестан — 113
Республика Чувашия — 108
Республика Хакасия — 102
Рязанская область — 101
Республика Татарстан — 98
Астраханская область — 96
Курганская область — 92
Сахалинская область — 92
Севастополь — 89
Республика Мордовия — 84
Кабардино-Балкарская Республика — 78
Республика Адыгея — 68
Республика Северная Осетия - Алания — 67
Камчатский край — 67
Карачаево-Черкесская Республика — 44
Республика Марий Эл — 42
Магаданская область — 26
Еврейская автономная область — 25
Республика Ингушетия — 18
Республика Алтай — 15
Республика Тыва — 9
Чукотский автономный округ — 6
Ненецкий автономный округ — 4
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 342 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 080 человек.