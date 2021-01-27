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Столкнулись 15 автомобилей на трассе Кемерово - Новокузнецк. Есть пострадавшие

16:13 27.01.2021 Фото: vk.com/auto_42
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Дорога является ключевой междугородней магистралью в Кемеровской области и связывает север и юг региона.

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На трассе в Кемеровской области столкнулись 15 автомобилей

Пострадали два человека.
Столкновение 15 автомобилей произошло в среду во время сильного снегопада на автодороге Кемерово - Новокузнецк, которая является ключевой междугородней магистралью в Кемеровской области и связывает север и юг региона. В результате автоаварии пострадали два человека, сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик.

"На 95 километре трассы Кемерово - Новокузнецк возле п. Грамотеино произошло столкновение 15 автомобилей. Пострадали два человека: один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший отказался от госпитализации", - рассказал Дужик.


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