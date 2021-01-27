Столкнулись 15 автомобилей на трассе Кемерово - Новокузнецк. Есть пострадавшие

Дорога является ключевой междугородней магистралью в Кемеровской области и связывает север и юг региона.

На трассе в Кемеровской области столкнулись 15 автомобилей

Пострадали два человека.

Столкновение 15 автомобилей произошло в среду во время сильного снегопада на автодороге Кемерово - Новокузнецк, которая является ключевой междугородней магистралью в Кемеровской области и связывает север и юг региона. В результате автоаварии пострадали два человека, сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик.

"На 95 километре трассы Кемерово - Новокузнецк возле п. Грамотеино произошло столкновение 15 автомобилей. Пострадали два человека: один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший отказался от госпитализации", - рассказал Дужик.



