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Назвал главную ошибку переболевших коронавирусом иммунолог

18:30 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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К тому же он посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесённой инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно.

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Иммунолог назвал главную ошибку переболевших коронавирусом

Врач-иммунолог Илья Кукин в беседе с газетой «Вечерняя Москва» призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесённой коронавирусной инфекции.

«Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет ещё слаб, ваш организм ещё не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», — пояснил Кукин.

Иммунолог отметил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить её запасов.

К тому же Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесённой инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно.

COVID-19 коронавирус пандемия
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