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Избили и затолкали в LADA «Priora» с требованием отдать им ВАЗ-2107 двое мужчин жителя Бердска

17:22 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Подозреваемые были задержаны по горячим следам сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по г. Бердску.

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В Бердске задержаны подозреваемые в покушении на грабеж

26 января около 2.00 у ледового дворца спорта г. Бердска по улице Боровая д.109 двое неизвестных, под угрозой применения насилия не опасного для жизни и здоровья, пытались открыто завладеть автомобилем ВАЗ-2107, принадлежащим 23-летнему местному жителю. Злоумышленники под предлогом возврата вымышленного долга затолкнули потерпевшего в свой автомобиль LADA «Priora», затем завладели автомобилем мужчины, и стали передвигаться по городу.

Как пояснил потерпевший, во время передвижения злоумышленники удерживали его в салоне автомобиля, наносили удары, требуя передать им в пользование его транспортное средство. Однако, потерпевший успел написать sms-сообщение своим знакомым, которые передали информацию о грабеже диспетчеру службы «112». Злоумышленников спугнул звонок сотрудников полиции, которые выясняли местонахождение потерпевшего, после чего налетчики остановили автомобиль, отпустили мужчину, бросили похищенный автомобиль и предприняли попытку скрыться.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по г. Бердску. Ими оказались 26-летний и 29-летний местные жители. Сотрудники полиции установили, что младший из них уже был ранее судим за кражу. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж». Проводится дальнейшее расследование.

Источник: 54.мвд.рф

автоугон грабеж разбой
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