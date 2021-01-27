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Почтили память защитников блокадного Ленинграда в Новосибирской области

17:38 27.01.2021 Фото: nso.ru
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В рамках акции в школах и учреждениях культуры Новосибирской области состоялись Уроки Мужества, посвященные сохранению исторической памяти о героическом прошлом нашего народа

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В Новосибирской области почтили память защитников блокадного Ленинграда

В День воинской славы России, 27 января, новосибирцы приняли участие в церемонии возложения цветов к стеле, воздвигнутой в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. Памятное мероприятие было посвящено 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
К участникам церемонии с приветственным словом обратился заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Игорь Яковлев.

«Подвиг и мужество простых жителей Ленинграда, его защитников восхищают весь мир. В годы войны ленинградцы делили хлеб и кров с новосибирцами, мы вместе помогали фронту ковать эту Великую Победу, вместе внесли вклад в присвоение Новосибирску высокого звания "Город трудовой доблести"», — отметил Игорь Яковлев.

Зампредседателя регионального Правительства также поблагодарил Новосибирскую областную общественную организацию инвалидов и пенсионеров «Блокадник» за работу по воспитанию подрастающего поколения в духе мужества и патриотизма.

Напомним, что в Новосибирской области с 18 по 27 января 2021 года проходила Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная памяти о Великой Отечественной войне, о мужестве и подвиге мирного населения блокадного Ленинграда.

В рамках акции в школах и учреждениях культуры Новосибирской области состоялись Уроки Мужества, посвященные сохранению исторической памяти о героическом прошлом нашего народа, о героических страницах нашей страны в годы Великой Отечественной войны, информационно-познавательные программы, книжные выставки, прошли показы тематических фильмов.

При информационном освещении мероприятий предлагается использовать хэштеги: #Блокадныйхлеб54, #ЛенинградскаяПобеда54.

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Источник: nso.ru

блокада война. история память
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