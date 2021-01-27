Согласно программе Давосского форума, выступление российского лидера состоится 27 января в 14:00 по московскому времени. На него отведено 30 минут.

«Меньше политики»: о чем будет говорить Путин на форуме в Давосе

27 января президент РФ Владимир Путин выступит на ежегодном Давосском форуме. Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты полагают, что российский лидер сделает акцент на борьбе с пандемией и санкциями. Первой встречи Путина с Джо Байденом в качестве президента США они в ближайшее время не ожидают, но аргументируют это по-разному.

О чем будет говорить Путин?

Писатель, публицист Владимир Сергиенко полагает, что форум в Давосе позволит спокойно и «без галстуков» обозначить проблемы, с которыми сейчас сталкивается все человечество.

— Сейчас мировая экономика находится в том же состоянии, что и организм, борющийся с коронавирусом. Температура то 36, то 38, то снова 36. Давос — то самое место, где можно правильно расставить акценты, снять краски со всех постковидных проблем, — сказал он.

Борьба с пандемией станет основной темой выступления Путина, уверен Сергиенко.

— Речь Путина сведется к разъяснению оппонентам и партнерам того, что политические разногласия в постковидный период должны быть направлены не на разрушения, не на дестабилизацию стран. В медицинской сфере, в доступе к вакцинам все еще присутствует политический окрас, от которого нужно избавляться, — добавил он.

Писатель допускает, что Путин предоставит Западу «аванс» в виде готовности говорить на взаимовыгодные темы, включая разоружение и продление СНВ-3, что даст возможность обсудить и конфликтные вопросы.

Главный редактор ИА «Реалист» Саркис Цатурян тоже считает, что центральной темой речи Путина будет коронавирус.

— Главной темой для Путина в Давосе станет COVID-19. Он будет говорить прежде всего о российских вакцинах, о готовности к сотрудничеству в борьбе с эпидемией. Будет меньше политики, больше экономики. Но, так как у России с экономикой далеко не все в порядке, основное внимание будет уделено ковиду и проблемам здравоохранения, — заметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что председатель КНР Си Цзиньпин готовит широкую повестку в Давосе. Он будет говорить о проблемах социальной справедливости, необходимости международного сотрудничества, борьбе с бедностью за счет богатых стран.

— Путин будет развивать озвученные Си Цзиньпином тезисы. Не исключено, что отдельное внимание будет уделено борьбе с санкциями и прочими экономическими ограничениями, которые на волне пандемии выглядят как минимум устаревшими, — подчеркнул Цатурян.

Реальна ли встреча Путина и Байдена?

Всемирный экономический форум (с 25 по 29 января) проходит в этом году в онлайн-формате. Поэтому возможности провести очную встречу у президентов России и США нет. Эксперты полагают, что даже если бы и существовала площадка для онлайн-беседы, лидеры этим бы не воспользовались.

Первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич считает, что американцы не готовы к встрече, а Москва не будет ее инициировать.

— Я не верю в скорую встречу Путина и Байдена. Такая возможность должна появиться с американской стороны. Я ее не вижу. С другой стороны, было бы странно, если бы мы искали такой встречи после всего того, что заявил Байден в первые же дни своей работы, сообщив, что Россия должна заплатить по счетам и ответить за свои «преступления» перед Америкой, — говорит он.

Байден недавно попросил у Национальной разведки США собрать данные о том, как РФ вмешивалась в выборы 2016 года. Малькевич усматривает в этом попытку раздуть третий «Рашагейт», что создаст базу для санкций и усиления давления на Россию. В этой ситуации должно что-то произойти, чтобы «американцы сдали назад и начали воспринимать нас как равных, достойных партнеров для решения судеб мира», уверен Малькевич. Иначе ни о каком саммите «США — Россия» не может быть и речи.

Саркис Цатурян тоже исключает такие переговоры и уверен, что их не хочет лично президент США Джозеф Байден.

— Встречу с Байденом даже в виртуальном формате я исключаю. Американская администрация довольно жестко вела себя на фоне протестов 23 января в крупных российских городах. Байден будет до последнего избегать встречи с Путиным. Она ему не нужна, потому что укрепит позиции Путина и в Европе, и в Азии, чего американцам очень не хотелось бы, — сказал главред «Реалиста».

Вся риторика демократов за последние четыре года президентства Дональда Трампа строилась на том, что с Путиным нельзя иметь дело, а Трамп — «агент Путина». Байден будет «продлевать паузу в диалоге с русскими и окажет психологическое давление на Кремль», прогнозирует Цатурян.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на мероприятии будет объемным и очень интересным. При этом представитель Кремля не стал «как-то анонсировать основные моменты». В целом, по его словам, дискуссия будет разворачиваться вокруг того, как меняется мир в эпоху пандемии.

Согласно программе Давосского форума, выступление российского лидера состоится 27 января в 14:00 по московскому времени. На него отведено 30 минут.

Источник: vm.ru