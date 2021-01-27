27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

«Меньше политики»: о чем будет говорить Путин на форуме в Давосе

17:54 27.01.2021 Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ
0

Согласно программе Давосского форума, выступление российского лидера состоится 27 января в 14:00 по московскому времени. На него отведено 30 минут.

% name% title
«Меньше политики»: о чем будет говорить Путин на форуме в Давосе

27 января президент РФ Владимир Путин выступит на ежегодном Давосском форуме. Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты полагают, что российский лидер сделает акцент на борьбе с пандемией и санкциями. Первой встречи Путина с Джо Байденом в качестве президента США они в ближайшее время не ожидают, но аргументируют это по-разному.

О чем будет говорить Путин?

Писатель, публицист Владимир Сергиенко полагает, что форум в Давосе позволит спокойно и «без галстуков» обозначить проблемы, с которыми сейчас сталкивается все человечество.

— Сейчас мировая экономика находится в том же состоянии, что и организм, борющийся с коронавирусом. Температура то 36, то 38, то снова 36. Давос — то самое место, где можно правильно расставить акценты, снять краски со всех постковидных проблем, — сказал он.

Борьба с пандемией станет основной темой выступления Путина, уверен Сергиенко.

— Речь Путина сведется к разъяснению оппонентам и партнерам того, что политические разногласия в постковидный период должны быть направлены не на разрушения, не на дестабилизацию стран. В медицинской сфере, в доступе к вакцинам все еще присутствует политический окрас, от которого нужно избавляться, — добавил он.

Писатель допускает, что Путин предоставит Западу «аванс» в виде готовности говорить на взаимовыгодные темы, включая разоружение и продление СНВ-3, что даст возможность обсудить и конфликтные вопросы.

Главный редактор ИА «Реалист» Саркис Цатурян тоже считает, что центральной темой речи Путина будет коронавирус.

— Главной темой для Путина в Давосе станет COVID-19. Он будет говорить прежде всего о российских вакцинах, о готовности к сотрудничеству в борьбе с эпидемией. Будет меньше политики, больше экономики. Но, так как у России с экономикой далеко не все в порядке, основное внимание будет уделено ковиду и проблемам здравоохранения, — заметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что председатель КНР Си Цзиньпин готовит широкую повестку в Давосе. Он будет говорить о проблемах социальной справедливости, необходимости международного сотрудничества, борьбе с бедностью за счет богатых стран.

— Путин будет развивать озвученные Си Цзиньпином тезисы. Не исключено, что отдельное внимание будет уделено борьбе с санкциями и прочими экономическими ограничениями, которые на волне пандемии выглядят как минимум устаревшими, — подчеркнул Цатурян.

Реальна ли встреча Путина и Байдена?

Всемирный экономический форум (с 25 по 29 января) проходит в этом году в онлайн-формате. Поэтому возможности провести очную встречу у президентов России и США нет. Эксперты полагают, что даже если бы и существовала площадка для онлайн-беседы, лидеры этим бы не воспользовались.

Первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич считает, что американцы не готовы к встрече, а Москва не будет ее инициировать.

— Я не верю в скорую встречу Путина и Байдена. Такая возможность должна появиться с американской стороны. Я ее не вижу. С другой стороны, было бы странно, если бы мы искали такой встречи после всего того, что заявил Байден в первые же дни своей работы, сообщив, что Россия должна заплатить по счетам и ответить за свои «преступления» перед Америкой, — говорит он.

Байден недавно попросил у Национальной разведки США собрать данные о том, как РФ вмешивалась в выборы 2016 года. Малькевич усматривает в этом попытку раздуть третий «Рашагейт», что создаст базу для санкций и усиления давления на Россию. В этой ситуации должно что-то произойти, чтобы «американцы сдали назад и начали воспринимать нас как равных, достойных партнеров для решения судеб мира», уверен Малькевич. Иначе ни о каком саммите «США — Россия» не может быть и речи.

Саркис Цатурян тоже исключает такие переговоры и уверен, что их не хочет лично президент США Джозеф Байден.

— Встречу с Байденом даже в виртуальном формате я исключаю. Американская администрация довольно жестко вела себя на фоне протестов 23 января в крупных российских городах. Байден будет до последнего избегать встречи с Путиным. Она ему не нужна, потому что укрепит позиции Путина и в Европе, и в Азии, чего американцам очень не хотелось бы, — сказал главред «Реалиста».

Вся риторика демократов за последние четыре года президентства Дональда Трампа строилась на том, что с Путиным нельзя иметь дело, а Трамп — «агент Путина». Байден будет «продлевать паузу в диалоге с русскими и окажет психологическое давление на Кремль», прогнозирует Цатурян.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на мероприятии будет объемным и очень интересным. При этом представитель Кремля не стал «как-то анонсировать основные моменты». В целом, по его словам, дискуссия будет разворачиваться вокруг того, как меняется мир в эпоху пандемии.

Согласно программе Давосского форума, выступление российского лидера состоится 27 января в 14:00 по московскому времени. На него отведено 30 минут.

Источник: vm.ru

давос президент форум Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что нужно обсудить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отравление угарным газом: первая помощь
18:20 27-01-2021
Отравление угарным газом: первая помощь
Одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей Совфед
18:15 27-01-2021
Одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей Совфед
Изъяли активов на 38 млрд рублей у депутат-единоросса
18:11 27-01-2021
Изъяли активов на 38 млрд рублей у депутат-единоросса
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
18:07 27-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
18:03 27-01-2021
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Оставил под арестом лидеров "Церкви последнего завета" суд в Новосибирске
18:02 27-01-2021
Оставил под арестом лидеров
Раскрыли тайну первых переговоров Путина и Бадена в Кремле
18:01 27-01-2021
Раскрыли тайну первых переговоров Путина и Бадена в Кремле
Изъяли активы на 38 млрд рублей у депутата Госдумы Сергея Сопчука
18:00 27-01-2021
Изъяли активы на 38 млрд рублей у депутата Госдумы Сергея Сопчука
«Меньше политики»: о чем будет говорить Путин на форуме в Давосе
17:54 27-01-2021
«Меньше политики»: о чем будет говорить Путин на форуме в Давосе
Сретение Господне: что это за праздник и в чём его смысл?
17:50 27-01-2021
Сретение Господне: что это за праздник и в чём его смысл?