За оплату курортов сотрудникам и их семьям работодатели получат налоговые льготы

Предприятиям, которые оплачивают своим сотрудникам отдых на курортах, Правительство предлагает предоставить налоговые льготы. Соответствующий закон принят на пленарном заседании Госдумы.
Обязательным условием предоставления льгот станет заключение работодателями договоров напрямую с гостиницами и санаториями.
Предлагаемыми нормами работодатели смогут заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами.
При этом, компания сможет учитывать такие затраты в составе расходов на оплату труда при расчёте налога на прибыль организаций. То же будет касаться оплаты санаторно-курортного отдыха не только самих работников — но и членов их семей.
Под налоговые льготы также попадут случаи, когда компания не оплачивает услуги по санаторно-курортному лечению, а компенсирует расходы, полностью или частично понесённые сотрудниками. Включая, в том числе, расходы на проживание и питание.
Также предусматривается освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде. Эти меры повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Ко второму чтению в документ внесли поправку, позволяющую применять повышенную ставку НДФЛ в размере 15 процентов для людей, чьи доходы превышают пять млн рублей в год в отношении средств, выплаченных через дивиденды. Это позволит направлять данные средства на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, отмечают депутаты.
Источник: ПГ