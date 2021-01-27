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Бросились скупать валюту россияне - миллиардами долларов

22:24 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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По мнению аналитиков, с одной стороны, есть недоверие к национальной валюте — рублю, с другой стороны — у людей появился доход.

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Одной из причин является низкая ставка по рублевым вкладам

В конце прошлого 2020 года граждане России стали активнее скупать валюту. Как пишет газета "Известия", только в ноябре-декабре объем конвертации составил $4,7 миллиарда.

Россияне купили около $5 миллиардов.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, у россиян есть, с одной стороны, недоверие к национальной валюте — рублю, с другой стороны — у людей появился доход, который и позволил гражданам от сберегательной модели.

Отмечается, что помимо этого спрос на валюту мог быть поддержан низкими рублевыми ставками и предпочтением вкладчиков к коротким срокам размещения.

Еще одной причиной, по которой россияне покупают валюту, эксперты называют опасение новых санкций со стороны стран Запада, а также желание диверсифицировать накопления.

Экономисты уверены, что это благоприятная тенденция. По их мнению, рост спроса на валюту говорит о финансовой устойчивости и уверенности у жителей страны.

В свою очередь, как сообщает ЦБ, чистый спрос граждан на наличную иностранную валюту в ноябре увеличился на 37% по сравнению с октябрем — до 2,1 миллиарда долларов.

"В ноябре 2020 года на внутреннем рынке продолжился рост спроса населения на наличную иностранную валюту при некотором снижении ее предложения. В результате чистый спрос физических лиц на наличную иностранную валюту повысился на 37% — до 2,1 миллиарда долларов. Спрос населения на доллары… вырос на 15%, на европейскую валюту — на 9%", — привел данные регулятор.

валюта низкие ставки россияне санкций скупают ЦБ
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От редакции

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Поросёнок Пётр, 27 января 2021 22:39
По их мнению, рост спроса на валюту говорит о финансовой устойчивости и уверенности у жителей страны..... три раза прочитал, чуть от смеха не лопнул.

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