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Новым директором ГЦКиД Бердска выбрали Елену Рущикову

18:00 28.01.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Конкурс состоялся 28 января. Все 7 претендентов были допущены, но выбрали одного победителя. В кадровом резерве - Марина Вишневская.

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У ГДК новый директор

Нового директора ГДК сегодня, 28января, выбрали в Бердске.  Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр Бердска по социальной политике и экономразвитию Жанна Шурова, а также председатель конкурсной комиссии, им стал   .

-  Все 7 претендентов представили достойные программы развития ГЦКиД. Но по результатам собеседования выбрана Елена Рущикова. В кадровый резерв вошла Марина Вишневская. Окончательное решение остается за главой города , - прокомментировала Жанна Сергеевна сегодня, 28 января.

Напомним, до конкурса были допущены все претенденты, а их набралось 7.  Но решение за утверждением кандидатуры стояло за мэром Бердска Евгением Шестерниным.

Кто претендовал на пост директора ГДК:

Антон Седов - исполняющий обязанности директора МБУ «ГЦКиД»;

Владимир Коновалов - главный энергетик завода «Сибит»;

Елена Гусева - руководитель молодежного центра «Центр развития творческой личности» ОДМ;

Сергей Онищенко - депутат горсовета Бердска;

Марина Вишневская - работала начальником отдела образования Бердска;

Александр Трушакин - активист Бердска, баллотировался на пост главы Бердска. ныне подал заявку на должность главы Искитимского района;

Елена Рущикова - работала директором ГБУ НСО «Центр молодёжного творчества» в ДМ «Юность» в Советском районе Новосибирска.

Бердск исламова новый директор ГДК
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