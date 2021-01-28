Новым директором ГЦКиД Бердска выбрали Елену Рущикову

Конкурс состоялся 28 января. Все 7 претендентов были допущены, но выбрали одного победителя. В кадровом резерве - Марина Вишневская.

У ГДК новый директор

Нового директора ГДК сегодня, 28января, выбрали в Бердске. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр Бердска по социальной политике и экономразвитию Жанна Шурова, а также председатель конкурсной комиссии, им стал .

- Все 7 претендентов представили достойные программы развития ГЦКиД. Но по результатам собеседования выбрана Елена Рущикова. В кадровый резерв вошла Марина Вишневская. Окончательное решение остается за главой города , - прокомментировала Жанна Сергеевна сегодня, 28 января.

Напомним, до конкурса были допущены все претенденты, а их набралось 7. Но решение за утверждением кандидатуры стояло за мэром Бердска Евгением Шестерниным.

Кто претендовал на пост директора ГДК:

Антон Седов - исполняющий обязанности директора МБУ «ГЦКиД»;

Владимир Коновалов - главный энергетик завода «Сибит»;

Елена Гусева - руководитель молодежного центра «Центр развития творческой личности» ОДМ;

Сергей Онищенко - депутат горсовета Бердска;

Марина Вишневская - работала начальником отдела образования Бердска;

Александр Трушакин - активист Бердска, баллотировался на пост главы Бердска. ныне подал заявку на должность главы Искитимского района;

Елена Рущикова - работала директором ГБУ НСО «Центр молодёжного творчества» в ДМ «Юность» в Советском районе Новосибирска.