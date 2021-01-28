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Где сильно дорожает недвижимость? Москва не вошла в топ-3 городов

16:20 28.01.2021 Фото: pixabay
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В ряде российских городов с миллионным населением стоимость квадратных метров в новостройках растет на порядок быстрее, чем в других населенных пунктах.

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Скачок состоялся во многих больших городах

В ряде российских городов с миллионным населением стоимость квадратных метров в новостройках растет на порядок быстрее, чем в других населенных пунктах. Эксперты в сфере недвижимости провели анализ рынка, чтобы выяснить, где в России придется поторопиться, чтобы приобрети жилье по относительно доступной стоимости.

Ожидаемым претендентом на первое место должна была оказаться столица, но на практике ее обогнали «конкуренты» с большим отрывом. Золото получила Казань, в пользу которой свидетельствует зафиксированная статистика. Усредненный показатель по ценнику в новостройках тут вырос на 21,6%. В денежном переводе показатель от 78 тыс. рублей добрался до отметки почти в 95 тыс. рублей.

Разрыв со вторым местом оказался незначительным – всего 0,1%. Серебро тоже прошло мимо Белокаменной. Его получил Санкт-Петербург. Здесь прирост перевалил за отметку в сто тысяч рублей, составив 111,387 рублей по усредненным данным. Замкнул лидерскую тройку Челябинск с отмеченным приростом на уровне 21%.

Переориентация российских покупателей

Рассматривая график роста стоимости в разрезе всей России, становится понятно, что скачок, пусть и в меньшем масштабе по сравнению с лидерами рейтинга, состоялся во многих больших городах. Сюда попал Краснодар, Омск, Пермь, Волгоград и ряд других крупных населенных пунктов. Вошла в оставшийся перечень и Москва с Уфой.

Общероссийский показатель цен на первичное жилье подрост на 13,9%, что составляет около 75,5 тыс. рублей за кв.м.

Пока одни россияне стараются успеть купить недвижимость в новостройках России, другие обратили внимание на рынок с турецкими предложениями. Годичный срез показал, что количество россиян, рассматривающих Турцию в качестве страны для приобретения недвижимости, значительно возросло. Причем граждане руководствуются не только возможностью использовать приобретение в качестве летней резиденции, но и в качестве места для постоянного жительства.

Как показал детализированный мониторинг, ряд турецких регионов смог похвастаться ростом цен в 3 раза. Чаще всего запросы поступают на жилье в Стамбуле и Аланье. Не сильно отстают от лидеров списка и другие популярные среди туристов направления вроде Антальи, Бодрума и Фетхие.

 Источник: 1rre
новостройки стоимость жилья цены
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