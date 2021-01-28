Чем подкормить чеснок весной

Чеснок — один из самых полезных овощей, а потому его так любят выращивать садоводы на своих дачах и приусадебных участках

Чеснок — один из самых полезных овощей, а потому его так любят выращивать садоводы на своих дачах и приусадебных участках. Обычно эту культуру высаживают с наступлением осени, поэтому у многих возникает вопросы: чем лучше весной подкормить чеснок, посаженный под зиму, и как получить крупные и качественные овощи? Весенняя подкормка чеснока играет важную роль в выращивании этой неприхотливой культуры, ведь будущий урожай зависит не только от правильного ухода за посадками, но и от своевременного внесения в почву органических и минеральных удобрений.

Когда подкармливают озимый чеснок

Опытным садоводам известно, что чеснок можно сажать два раза в год — осенью под зиму (озимый) и ранней весной (яровой), как только почва освободится от снега. И тот, и другой вид нуждается в дополнительной подкормке. Внесение удобрений под озимый чеснок начинают еще осенью при подготовке грядки. За две недели до высадки культуры в грунт вносят органические и минеральные вещества. Однако основную подкормку делают ранней весной, спустя несколько дней после таяния снега. Поливать посадки вместе с проведением подкормки или нет — каждый садовод решает самостоятельно исходя из погодных условий и состояния почвы. В слишком влажном грунте чесночок, посаженный под зиму, может сгнить, но и при недостатке влаги овощ растет плохо.



Второй раз подкармливают растения спустя две недели. Следующую подкормку проводят во второй половине июня, когда начинается формирование луковицы и растение особенно нуждается в дополнительных питательных веществах.

Сроки первой и второй подкормки можно немного сдвигать, но третий раз удобрять посадки следует точно в срок. Если внести удобрения раньше, они не помогут образованию луковицы, а только ускорят рост зеленой массы и стрелок. Поздняя подкормка весной также будет бесполезна и не принесет желаемого результата.

Органические удобрения

Любой дачник, возделывающий овощи на небольшом участке, предпочитает подкормить свои растения органическими веществами. В отличие от химических добавок, они более безопасны, так как не накапливаются в почве и растениях. Для чеснока используют коровий навоз, мочевину, древесную золу, соль.

Коровяк (коровий навоз)

Вносить на чесночную гряду коровий навоз можно на протяжении всего периода развития растения. В нем содержатся азот, фосфор, кальций, магний и другие полезные вещества, так необходимые для роста и созревания овощной культуры.

Важно!

Свежий навоз можно заделывать в почву только в том случае, если посадки на этом месте будут проводиться весной. Для подкормки чеснока, посаженного под зиму, используют специально приготовленный жидкий коровяк. Чтобы приготовить удобрение, надо в бочку насыпать 1 ведро сухого навоза и залить 5 ведрами воды. Смесь нужно настаивать 2—3 недели, периодически помешивая. Полученный настой смешивают с водой в соотношении 1:10 и поливают чесночные грядки.

Древесная зола

Еще одно природное удобрение – древесная зола – не только насыщает почву питательными элементами, но и обеззараживает и отпугивает вредителей. Золу используют при второй подкормке весной, рассыпая между рядами или вливая жидкий раствор (200 мл на 10 л воды) под растения.

Поваренная соль

Для ускорения роста овоща и против пожелтения листьев используют обычную поваренную соль. Приготовить раствор очень просто. Для этого надо 3 ст. л. соли размешать в 1 ведре воды. Поливают посадки из расчета 3 л смеси на 1 кв. м.

Нашатырный спирт

Аммиак, используемый в качестве подкормки весной, оказывает двойную пользу. Пары губительно воздействуют на вредных насекомых, а высвобождающийся азот очень полезен для развития растения. Для приготовления удобрения надо 25 мл спирта смешать с 10 л воды. Смесью поливают чесночные грядки, после чего проводят рыхление земли. Многие садоводы любят удобрять свои насаждения куриным пометом. Специалисты не советуют применять это средство для чеснока, особенно в свежем виде.

Важно! При использовании куриного помета в качестве подкормки чеснок теряет свои вкусовые качества и хуже хранится. Кроме обычного способа внесения удобрений (под корень растения) существует внекорневая подкормка, когда питательный состав распыляют на стебли и листья. При таком способе доставки удобрения овощ намного быстрее получает необходимые микроэлементы. Однако заменить одну подкормку другой нельзя, они только дополняют друг друга. Внекорневая подкормка проводится два раза в период наиболее активного роста культуры.

Минеральные удобрения

Кроме органических удобрений для выращивания крупного и качественного озимого чеснока применяют простые и сложные минеральные удобрения. Обычно к такому виду подкормки прибегают фермеры, возделывающие эту культуру на больших участках, или дачники, не имеющие возможности воспользоваться органикой. При первом внесении удобрений на гряды с чесноком, посаженным под зиму, применяют следующий состав: 2 ч. л. мочевины смешивают с 2 ч. л. хлористого калия и разводят в 10 л воды.

Подкормить почву таким раствором лучше перед вечерним поливом. Кроме того, для первой подкормки можно использовать карбамид, разведенный из расчета 1 ст. л. на ведро воды. При втором внесении удобрения под чеснок, посаженный осенью, применяют нитроаммофоску, растворив 60 г порошка в 10 л воды. На следующих этапах можно использовать вытяжку из суперфосфата, размешав 60 г вещества в ведре воды. Каждый огородник должен самостоятельно рассчитывать дозировку удобрения в зависимости от внешнего вида и состояния растений, учитывая при этом качество почвы. Не всегда применение неоправданно больших доз удобрений положительно сказываются на размере и росте чеснока.

Дополнять минеральными веществами следует только бедные истощенные грунты. В остальных случаях подкармливать овощи целесообразно именно в период вегетации.

Таким образом, озимый чеснок весной в первую очередь нуждается в азоте, так как этот элемент способствует нарастанию зеленой массы. Затем, чтобы правильно сформировалась головка овоща, следует подкормить посадки калийно-фосфорным удобрением. На протяжении всего вегетационного периода надо следить за состоянием стебля и листьев овоща, так как причиной недостаточного развития может быть не только недостаток питательных веществ, но и поражение вредителями или гнилостные заболевания. Своевременный уход за грядами и подкормка чеснока — залог получения богатого урожая.

Источник: goodgrunt.ru