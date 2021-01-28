Календарь рыболова по Луне на каждый месяц 2021 года: Благоприятные и неблагоприятные дни

Для получения достойного улова, надо пользоваться лунным календарем рыболова

Рыбаки с большим практическим опытом знают, что Луна сильно влияет на водных обитателей, в том числе и на рыб. Для получения достойного улова, надо пользоваться лунным календарем рыболова. На 2021 год есть таблица удачного клева рыбы с разбивкой по месяцам.

Луна и рыбалка

Еще с давних времен человек обратил внимание на связь между спутником Земли и прогнозами относительно рыбалки. Луна влияет на гравитацию, служит источником света для водоемов. В результате наблюдается взаимосвязь Луны и биоритмов живых существ.

Чтобы рыбалка была удачной, стоит запомнить простые правила:

при высокой Луне рыба клюет лучше, чем при низкой;

на восходе и заходе Луны улов будет хорошим;

если атмосферное давление постоянное или медленно растет, то улов обещает быть богатым;

не напрасно просидите с удочкой, когда Луна светит на юге;

хорошо ловится рыба при большой активности, а это бывает на рассвете, на закате и в полнолуние;

близкая Луна лучше для рыбалки, чем дальняя;

плохая рыбалка будет при северном ветре.

На клев рыбы влияет не только спутник Земли, но и Солнце, геомагнитная обстановка, атмосферное давление, направление ветра. Все это приходится учитывать. Лунный календарь способен стать отличным помощником для определения благоприятных дней для вылова рыбы.

Таблица, составленная на основе лунного календаря рыболова на 2021 год по месяцам удобна и проста в использовании. По ней легко определить лучшее и худшее время для рыбной ловли.

Лунный календарь рыболова на 2021

Лунный календарь рыболова на 2021 год по месяцам хорошо подсказывает удачное время для лова. Также есть отдельные календари, где отмечено, когда и какая рыба будет клевать.

Знаки зодиака и хороший клев

Клев рыбы в зависимости от знаков зодиака:

Скорпион, Весы, Рыба, Рак – продуктивные знаки зодиака. Под их воздействием карпы, лещи, караси активны, хорошо кормятся, быстро двигаются, стремительно попадаются на крючок.

Овен, Близнецы, Водолей, Лев считаются непродуктивными знаками зодиака. Рыба под этими знаками мало активна, плохо плывет на приманку, больше прячется в водорослях, на дне, под корягами, у нее отсутствует аппетит. Улов бывает плохой.

Козерог, Стрелец, Телец, Дева – нейтральные знаки. Находясь в них, Луна не оказывает влияния на активность водных обитателей, не способствует хорошей рыбалке, улов бывает средний, больше зависит от погодных условий.

Знаки зодиака и составленный лунный календарь рыболова на 2021 год по месяцам помогут определить оптимальное время для рыбалки. После новолуния наступает период роста Луны. В начале этого этапа рыба неактивна. Три дня после новолуния клева ее нет.

Уже на 5-7-й день можно надеяться на отличную рыбалку. Ближе к полнолунию улов снова становится средним, так как рыбы снижают свою активность. Так происходит во всех четырех четвертях лунного месяца.

Неудачные для рыбалки – дни новой и полной Луны. В эти дни она особенно сильная. В данный период идет перераспределение энергии в живых организмах, а рыба чувствительна к этому. Она хочет спокойно переждать это время.

Активность снижается, что сказывается на клеве. Также не рекомендуется рассчитывать на хороший улов в дни затмений Солнца или Луны.

Любители рыбалки не надеются на удачу. Клев рыбы можно спрогнозировать, если учитывать многочисленные параметры. Первым помощником будет лунный календарь рыболова на 2021 год по месяцам. Опытный и грамотный рыболов обязательно учитывает зодиакальные знаки, через которые проходят небесные светила.

Важно принимать во внимание погодные условия. Водные обитатели чувствительны к перепадам атмосферного давления. Они ждут стабильности, а скачки им не нравятся. Рыбы перестают есть, интересоваться приманками.

Для удачной рыбалки надо соотнести все нюансы, просчитать вероятность, и только после отправляться на водоем. От своих увлечений надо получать удовольствие, ведь именно для этого они и существуют.

Подведем итог

Для хорошей рыбалки надо учитывать фазы Луны — они отражены в специальном календаре. Лунные календари существуют для разных видов деятельности.

Рыбы, как водные обитатели, подчиняются влиянию Луны, это тоже надо учитывать при подготовке к рыбалке.

В новолуние и полнолуние рыба не ловится.

Современный рыбак не должен надеяться на удачу, ему следует просчитывать вероятность улова.

Источник: kleo.ru