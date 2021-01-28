Самые сильные магнитные в феврале в 2021 когда будут? Прогноз на месяц

Магнитные бури возникают каждый месяц. По сути, это геомагнитные колебания поля нашей планеты. Они вызваны сильными потоками солнечного ветра, спровоцированного вспышками на поверхности солнца. Магнитные бури сложно переживать метеочувствительным людям и тем, у кого имеются проблемы со здоровьем. Поэтому так важно знать даты неблагоприятных дней.
Предварительное расписание магнитных бурь в феврале 2021 года обнародовали эксперты рентгеновской лаборатории Солнца. Согласно полученной от них информации, в последнем зимнем месяце метеочувствительным людям придется не сладко. Произойдут четыре магнитные бури.
Дата сильной магнитной бури в феврале 2021 года
При солнечных вспышках выбрасывается излишняя энергия. Мелкие заряженные частички некоторое время находятся в космическом пространстве, а затем достигают Земли. Проникая в поле, они вызывают геомагнитные возмущения. В это время ухудшается самочувствие и эмоциональное состояние мнительных людей.
Магнитные бури отличаются интенсивностью и продолжительностью. Некоторые из них длятся несколько часов, иные вовсе могут себя не проявить. Но также бывают и сильные магнитные бури продолжительностью в несколько дней. Очевидно, что они самые опасные.
Согласно предварительному расписанию, в феврале 2021 года геомагнитные колебания будут происходить 7, 13 – 15, 19 – 23, 26, 27 числа.
Когда ожидать сильную магнитную бурю?
7 февраля – под влиянием сильной магнитной бури окажется сосудистая система. Это приведет к повышению кровяного давления, ухудшению эмоционального состояния. Пик магнитной бури будет достигнут 9 числа.
13 – 15 февраля – период влияния сильной магнитной бури, из-за которой изменится состояние и поведение многих людей. Специалисты рекомендуют запастись медикаментами, особенно тем, у кого имеются хронические заболевания. Необходимо отменить трудоемкие и ответственные дела.
19 – 23 февраля – средние магнитные бури, но под их влиянием нарушится внутренняя гармония и настроение.
26 – 27 февраля – также средние магнитные бури, из-за которых возникнет эмоциональная усталость. Поведение детей ухудшится параллельно с самочувствием людей с хроническими заболеваниями. Необходимо избегать стрессовых ситуаций.
Самые сильные магнитные бури ожидаются:
- 9 февраля, 13:00 – 15:00
- 15 февраля, 07:00 – 19:00
Как организм человека реагирует на магнитные бури
Магнитные бури автоматические влияют на все живое. Реакция человеческого организма на них незамедлительная:
- сильно болит голова;
- возникает слабость, лень;
- снижается жизненная энергия;
- появляется тахикардия;
- скачет артериальное давление;
- повышается сонливость или беспокоит бессонница;
- возникает апатия, депрессия;
- усиливается утомляемость;
- раздражают звуки, запахи;
- кружится голова;
- обостряются хронические заболевания;
- повышаются риски инфарктов и инсультов;
- повышается вязкость крови и риски образования тромбов;
- замедляется газообмен организма;
- происходят нервные срывы.
Что делать в дни магнитных бурь, чтобы избежать их негативного влияния
Дабы снизить или избегать негативного влияния магнитных бурь, надо:
- отказаться от пагубных привычек, в первую очередь, спиртных напитков;
- не употреблять жирную, соленую, острую, копченую пищу;
- меньше солить блюда;
- есть продукты с кальцием, калием, магнием;
- больше спать;
- корректировать рацион питания;
- сбалансировать физическую активность;
- гулять на свежем воздухе;
- не пить кофе;
- не начинать диеты;
- меньше переживать;
- избегать стрессов и конфликтов;
- свести к минимуму умственное перенапряжение;
- не начинать новые дела;
- не знакомиться;
- отменить командировки и другие поездки;
- подниматься с кровати медленно;
- отказаться от крупных покупок, операций, работ в саду и огороде.
К этим рекомендациям обязаны прислушаться люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры, беременные.
Источник: Пронедра