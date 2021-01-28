Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 28 января 2021 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 28 января 2021 года говорит о возможных трудностях. Необходимо быть внимательными даже к мелочам. Возможно стоит отложить какие-то важные дела.

Не исключены романтические увлечения и неожиданные сюрпризы

Гороскоп на 28 января для знаков стихии Огня

Овен

В этот день нужно сосредоточиться и быть очень внимательными. Важно не допускать серьезных ошибок и промахов, иначе последствия могут быть самые непредсказуемые. Обстановка на работе будет напряженной. Могут разыграться бурные страсти, возникнут конфликтные ситуации. Дома порадует общение с родными людьми. Вечер благоприятен для прогулок и активного отдыха.

Лев

Непросто будет избежать проблем на работе, но постараться сгладить их нужно. Необходимо вести себя деликатнее, чтобы не усугублять ситуацию. Вторая половина дня подходит для общения. Можно встретиться со старыми друзьями, вспомнить прошлое. Финансовые вопросы желательно отложить, для них неподходящий период. Зимний вечер хорош для спокойного отдыха в семейном окружении.

Стрелец

Желательно не торопиться с решениями, они могут быть неправильными. Не исключены разногласия с руководством. Лучше быть более сдержанными в своих высказываниях. Хорошо влияет на здоровье занятия спортом, прогулки на свежем воздухе. Стрельцам в данный период необходимо уделить внимание родным людям, устроить небольшой праздник.

Гороскоп на 28 января для знаков стихии Земли

Телец

Плодотворный день в плане работы. Будет много вопросов, которые нужно решить в ближайшее время. Не исключены денежные поступления и премии. Могут неплохо складываться поездки. Нежелательно заниматься физическими нагрузками, есть опасность переутомления. Вечернее время хорошо подойдёт для любимых занятий, которые приносят удовлетворение и радость.

Дева

На работе возможно будет много организационных вопросов, которые необходимо решить. Главное не торопиться, а то в спешке можно наделать много непоправимых ошибок. Не исключены дополнительные траты. Если в планах есть поездки, то нужно быть внимательными за рулем, есть вероятность травм. Вечер располагает для развлечений в привычной компании.

Козерог

Если в этот день не идти на риск и не принимать самостоятельных решений, то можно избежать многих неприятностей. Лучше прислушаться к советам опытных людей. Возможно ухудшение самочувствия. Поэтому желателен полноценный отдых. Окончание дня может принести приятные сюрпризы от любимых людей.

Гороскоп на 28 января для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Возможны непредвиденные ситуации, из-за которых придется нервничать. Необходимо будет приложить усилия, что все нормализировать. Не исключены новые знакомства, которые окажутся полезными для обеих сторон. Удачно сложатся покупки, особенно крупные. Вечером можно устроить небольшой праздник для своих близких.

Весы

Прежде чем браться за что-то новое, необходимо рассчитать свои силы и возможности. С помощью интуиции и знаний можно добиться неплохих результатов. Астролог не советует в данный день встречаться с начальством: конструктивного разговора не получится. В отношениях с близкими людьми предпочтительнее избегать давления и резкости.

Водолей

Этому знаку потребуется внимательность в делах. Не всё удастся решить «наскоком». Но и медлить не рекомендуется. Именно от этого зависит успех в профессиональной сфере. Жизненный потенциал Водолея высок. Поэтому день принесёт немало приятных моментов. Не исключена встреча со старым знакомым (знакомой), которая заставит сердце биться быстрее.

Гороскоп на 28 января для знаков стихии Воды

Рак

День пройдёт с успехом, если не поддаваться эмоциям. Возможны спорные ситуации, которые требуют здравой оценки, холодного расчёта. К некоторым моментам Ракам, занятым бизнесом, нужно будет отнестись предельно внимательно. Возможны подвохи, иллюзии быстрого обогащения. А вот поездки как личного, так и делового характера сложатся удачно.

Скорпион

Астролог советует не принимать быстрых решений, не спешить с выводами. Иногда умение терпеливо ждать, а не бить копытом, может оказаться намного эффективнее. Придётся немного умерить свои «аппетиты» в финансовых тратах, особенно связанных с развлечениями и проведением досуга. Возможны некоторые трения в отношениях с родственниками.

Рыбы

Представителей этого знака может посетить меланхолия и лёгкая хандра. Следует заняться делами, которые не удалось завершить раннее. Это поможет отвлечься от нерадостных мыслей. Неплохо сложатся и встречи с друзьями и подругами, кратковременные поездки. Смена привычной обстановки пойдёт на пользу.

Источник: rsute