Съела салат и выиграла 1 млн рублей жительница Новосибирска

Приз планируется потратить на закрытие ипотеки.

Анастасия Томышева из Новосибирска выиграла в лотерее 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Анастасия впервые участвовала в лотерее. Женщина купила билет в магазине "Пятерочка", когда закупали продукты на праздничный стол.

«Как бы смешно это ни звучало, но все началось с новогоднего салата. Мы на праздничный стол традиционно готовим «селедку под шубой» с сюрпризом. Прячем кусочек ананаса, который означает большое счастье в наступающем году. В этот раз предвестник удачи попался мужу, — рассказала победительница.

Приз планируется потратить на закрытие ипотеки.