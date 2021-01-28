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Лютый мороз и коронавирус: Как справляются школы Новосибирской области

21:36 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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Замгубернатора подчеркнул, что в целом ситуация по распространению коронавирусной инфекции стабилизируется, все необходимые ограничения в образовательных организациях соблюдаются.

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Подвоз учеников был приостановлен из за аномальных холодов
В Новосибирской области после периода аномальных холодов школы региона вошли в плановый ритм работы. Так полностью возобновлен и осуществляется в штатном режиме подвоз обучающихся в образовательные организации региона, ежедневно подвозится более 13 тысяч детей. Организация подвоза, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в учреждениях образования, организация питания и другие вопросы рассмотрены 28 января, на очередном заседании оперативного штаба.

Заседание оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2020-2021 учебном году прошло с участием представителей муниципальных районов и городских округов в формате видеосвязи под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

Замгубернатора подчеркнул, что в целом ситуация по распространению коронавирусной инфекции стабилизируется, все необходимые ограничения в образовательных организациях соблюдаются. Особое внимание Сергей Нелюбов акцентировал на проведении профилактики сезонных заболеваний в предвесенний и весенний период среди работников и обучающихся системы образования.

Как подчеркнул в своем докладе министр образования региона Сергей Федорчук, после периода аномально низких температур 25 и 26 января (-35С -45С), когда в ряде районов по решению администраций школ частично был отменен подвоз детей в школы, с 27 января подвоз детей возобновлен и осуществляется в штатном режиме.

Министерством образования региона в ежедневном режиме продолжается мониторинг обращений граждан по вопросам организации бесплатного питания обучающихся 1-4 классов, поступивших на портал «Госуслуги». Органы управления образованием муниципальных районов также проводят внеплановые проверки организации питания обучающихся начальных классов, на особом контроле находятся те школы, в отношении которых поступили жалобы на качество питания.

Представляя оперативную информацию о работе образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, Сергей Федорчук отметил, что по состоянию на 27.01.2021 в связи с зарегистрированными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди детей и взрослых остаются на контроле 66 заболевших, в том числе 18 детей и 48 взрослых (в 39 общеобразовательных организациях).

В завершении заседания заместитель губернатора Сергей Нелюбов поручил отраслевым министерствам взять на особый контроль вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, организации вакцинации работников системы образования, организации школьного питания, а также вопросы профилактики сезонных заболеваний в предвесенний и весенний период.

морозы новосибирская область подвоз холод школы
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