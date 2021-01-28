Ловить безмасочников в электричках и на станции Сеятель будет минтранс 29 января 2021

Пассажиры электропоездов, 29 января не забудьте иметь при себе маску

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин 29 января примет участие в совместном контрольном мероприятии минтранса региона и сибирского управления на транспорте МВД России по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности на пригородном железнодорожном транспорте.

В ходе мероприятия будет проведена проверка соблюдения пассажирами электропоездов масочного режима, а также даны разъяснения о необходимости ношения масок в закрытом пространстве в период противодействия коронавирусу.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проверки пройдут на железнодорожной станции Сеятель. Это по пути в Новосибирск из Бердска. Бердчане, работающие в новосибирском Академгородке активно пользуются электричками и, надеемся, соблюдают масочный режим.