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Ловить безмасочников в электричках и на станции Сеятель будет минтранс 29 января 2021

22:22 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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Жители Бердска, работающие в новосибирском Академгородке активно пользуются электричками и, надеемся, соблюдают масочный режим. 

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Пассажиры электропоездов, 29 января не забудьте иметь при себе маску

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин 29 января примет участие в совместном контрольном мероприятии минтранса региона и сибирского управления на транспорте МВД России по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности на пригородном железнодорожном транспорте.

В ходе мероприятия будет проведена проверка соблюдения пассажирами электропоездов масочного режима, а также даны разъяснения о необходимости ношения масок в закрытом пространстве в период противодействия коронавирусу.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проверки пройдут на железнодорожной станции Сеятель. Это по пути в Новосибирск из Бердска. Бердчане, работающие в новосибирском Академгородке активно пользуются  электричками и, надеемся, соблюдают масочный режим.

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