Наказали 267 участников незаконных акций за Навального в Москве

Крупнейшей акция была в Москве—на улицы вышли около четырех тысяч человек

"За различные правонарушения <...> 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста", — говорится в сообщении.

В столичном ГУ МВД подчеркнули, что попытки провести подобные несогласованные мероприятия и любые провокации будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Кроме того, после митинга возбудили семь уголовных дел о применении насилия к представителям власти.

"За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУ СК по городу Москве расследуется семь уголовных дел <…> по статье 318 УК РФ", — отмечается в релизе.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.