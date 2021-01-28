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Манифест об объединении подписали "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"

20:20 28.01.2021 Фото: zapravdu.org
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По словам лидера эсэров Сергея Миронова, событие знаменует собой начало процесса объединения всех левых политических сил.

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Лидеры партий

Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России, передает  ТАСС.

Документ, который имеется в распоряжении агентства, включает "12 принципов правды, патриотизма и справедливости". Они подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ, бюджетную децентрализацию.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал подписание манифеста "историческим событием". По его словам, оно знаменует собой начало процесса объединения всех левых политических сил. Ряд членов партии "За правду" уже написали заявления о присоединении к партии справороссов, уточнил Миронов. Целью объединенной партии станет "как минимум второе место" на выборах в Госдуму.

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От редакции

Есть партия, которая представляет ваши интересы?

Аноним, 28 января 2021 20:23
НВР:
они не по конкурсу..Вот если бы по конкурсу .. тогда права изберателей былибы соблюдены.. а так.
Аноним, 28 января 2021 21:06
Прилепин, это известный в своих кругах "шпагоглотатель"

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