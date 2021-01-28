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Навальный остался в СИЗО: Суд признал законным арест на 30 суток

20:48 28.01.2021 Фото: Кадр из заседания
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В заседании оппозиционер участвовал по видеосвязи из "Матросской тишины". Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока Навальному на реальный 2 февраля.

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В заседании блогер участвовал по видеосвязи из СИЗО "Матросская Тишина"

Мособлсуд 28 января признал законным продление срока задержания оппозиционера и блогера Алексея Навального и оставил решение Химкинского суда без изменений. Под арестом он пробудет до 15 февраля.

В жалобе адвокаты Навального просили отменить решение об аресте, принятое во время выездного заседания в отделе полиции, ссылаясь на нарушения УПК. Юристы утверждали, что блогер уведомлял о своём лечении в Германии. В заседании оппозиционер участвовал по видеосвязи из СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и сразу же был задержан. Суд постановил заключить его под стражу на 30 суток по ходатайству ФСИН. Там отметили, что блогер неоднократно нарушал правила условного осуждения — с января по август 2020 года он семь раз не отмечался в правоохранительных органах, а после госпитализации не являлся для отметки ни разу, хотя был выписан из берлинской клиники. Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока Навальному на реальный 2 февраля.

заседание оставили по видеосвязи под арестом
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