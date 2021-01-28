Навальный остался в СИЗО: Суд признал законным арест на 30 суток

В жалобе адвокаты Навального просили отменить решение об аресте, принятое во время выездного заседания в отделе полиции, ссылаясь на нарушения УПК. Юристы утверждали, что блогер уведомлял о своём лечении в Германии. В заседании оппозиционер участвовал по видеосвязи из СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и сразу же был задержан. Суд постановил заключить его под стражу на 30 суток по ходатайству ФСИН. Там отметили, что блогер неоднократно нарушал правила условного осуждения — с января по август 2020 года он семь раз не отмечался в правоохранительных органах, а после госпитализации не являлся для отметки ни разу, хотя был выписан из берлинской клиники. Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока Навальному на реальный 2 февраля.