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Общество / Похороны

Почему нельзя разговаривать с усопшим на могиле?

20:50 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Последствие общения на кладбище с покойным близким может обернутся непредсказуемостью. Первая опасность кроется в эмоциональном состоянии человека, которое может усугубиться.

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Священнослужители рекомендуют решать духовные вопросы молитвой

Жизнь коротка – это люди осознают тогда, когда теряют близкого человека. Боль потери, пожалуй, самое сложное испытание и перенести его сложно. Православная церковь запрещает вести беседы с усопшим на могиле и на, то есть причины.

Священнослужители в момент потери не рекомендуют пребывать на кладбище и вести беседы с покойным человеком.  Смерть принесла в мир живых многочисленные суеверия и приметы. Священники советуют молиться за покойного человека и тем самым помочь ему уйти в мир иной и очистить его грешную душу, что даст ему свободу и место в раю.

Чтобы проститься с умершим отведено 9 дней и 40 дней, когда можно посетить кладбище, но беседовать с покойным священники не советуют. Лучше отправиться в храм, где поставить свечку за покойного и помолиться за его душу.

В чем опасность

Никто не может сказать, что происходит с человеком после его смерти. Перенести боль потери близкого сложно, но слышит ли он, когда с ним разговаривают. Чтобы безопасно донести свои слова, до любимого человека, стоит обращаться к нему, через молитву, непосредственно в храме. Обязательно поставить свечу за упокой.

Последствие общения на кладбище с покойным близким может обернутся непредсказуемостью. Первая опасность кроется в эмоциональном состоянии человека, которое может усугубиться. Священники говорят об опасности таких разговоров, это не только несет опасность эмоциональному состоянию человека, но и духовному.

Общение с усопшим должно происходить через молитву к Господу. Тоска по умершему ведет человека на кладбище, где он беседует якобы с покойным, но на самом деле его там нет, его дух на небесах, а в земле лишь тело людское. Таким образом можно привлечь к себе бесов. Горе ослепляет и слезы, пролитые на могиле ему, не помогут. Но вот добрые дела во имя покойного и молитва полезное дело.

Вера в то, что усопшему хорошо на небесах должно согревать сердце, такая любовь утешит его и даст ему покой вечный. Священники рекомендуют тем, кто попрощался недавно с самыми родными людьми общаться с ними через благие дела и молитву к Богу.

Источник: rsute.ru

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