Выиграл суд и 300 000 руб. у "ТВ Центра" из-за своей фотографии экс-полицейский из Бердска Сергей Терентьев, однофамилец полковника-взяточника МВД

В сюжете речь шла про экс-полковника МВД Захарченко, которому предъявлено обвинение по фактам получения взяток в особо крупном размере, его предполагаемых 3-х подельниках, одним из которых является бывший полковник МВД , владеющий миллиардным состоянием и проживающий во Франции. Он занимал должность официального представителя МВД России в Абхазии. А бердский Терентьев - 9 лет возглавлял отдел МВД города.

Бердчанин выиграл суд

Решением Бердского городского суда Новосибирской области от 25 января 2021 года частично удовлетворены исковые требования Сергея Терентьева. к АО «ТВ Центр», Широкову А.С., редакции средства массовой информации «ТВ Центр-Москва» о защите чести, достоинства, взыскании компенсации морального вреда.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" секретарь председателя Бердского городского суда Наталья Сафронова сегодня, 29 января, АО «ТВ Центр», Широкова А.С., редакции средства массовой информации «ТВ Центр-Москва» в пользу Сергея Терентьева солидарно взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей.

- В ходе судебного заседания установлено, что в феврале 2020 года на канале «ТВ Центр» вышел выпуск авторской информационно-аналитической программы А. Пушкова «Постскриптум». Сюжет был размещен на сайте, в указанном выпуске был показан сюжет про экс-полковника МВД Д. Захарченко, которому предъявлено обвинение по фактам получения взяток в особо крупном размере, его предполагаемых 3-х подельниках, одним из которых является бывший полковник МВД Сергей Терентьев (однофамилец истца), как указано, владеющий миллиардным состоянием и проживающий с семьей во Франции, фактические доходы которого не сопоставляются с его заработком в прошлом. Речь в репортаже идет о бывшем полковнике Терентьеве, который занимал должность официального представителя МВД России в Абхазии, - рассказала Наталья Евгеньевна.

Отмечается, что в сюжете было сказано: «единственная фотография бывшего полковника МВД Сергея Терентьева» и показана фотография, на которой запечатлен (истец), а не бывший полковник МВД Терентьев, про которого был снят репортаж. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, бердчанин Сергей Терентьев с 2003 по 2012 год возглавлял отдел МВД Бердска.