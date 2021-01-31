31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Задержано 93 участника незаконных акций в поддержку Навального 31 января. В том числе в Новосибирске

12:55 31.01.2021 Фото: Скриншот/tayga.info
0

Шествие в столице Сибири уже началось. А на Дальнем Востоке акции уже закончились. Больше всего задержанных в Хабаровске.

% name% title
Задерживают протестующих в городах Сибири

В воскресенье, 31 января, в России начались несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. Стартовали они с Дальнего Востока.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", шествие началось и в Новосибирске. И уже в столице Сибири есть задержанные. Во всяком случае 1, как сообщает ОВД-инфо.

По информации портала, на 13.00 по новосибирскому времени в разных городах страны уже задержано 93 участника незаконных акций. Больше всего в Хабаровске - 57.

Накануне Генпрокуратура и главк МВД по Новосибирской области предупреждали о незаконности акций и рассказывали об ответственности за массовые беспорядки и сопротивление полиции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

акции протеста беспорядки протест сопротивление
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не будет такой массовости, как неделю назад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На прививку от коронавируса записались почти 500 тыс. человек в Москве
13:38 31-01-2021
На прививку от коронавируса записались почти 500 тыс. человек в Москве
Точный любовный гороскоп на первую неделю февраля 2021 года года для каждого знака индивидуально
13:30 31-01-2021
Точный любовный гороскоп на первую неделю февраля 2021 года года для каждого знака индивидуально
"Дворец Путина" в Геленджике строят рабочие с Алтая. Смотрите видео
13:26 31-01-2021
Самые модные стрижки 2021: Эти 4 беспроигрышных варианта позволят выглядеть сногсшибательно
13:00 31-01-2021
Самые модные стрижки 2021: Эти 4 беспроигрышных варианта позволят выглядеть сногсшибательно
Задержано 93 участника незаконных акций в поддержку Навального 31 января. В том числе в Новосибирске
12:55 31-01-2021
Задержано 93 участника незаконных акций в поддержку Навального 31 января. В том числе в Новосибирске
Как забрать пенсионные накопления у ПФР? Деньги есть не у всех пенсионеров
12:47 31-01-2021
Как забрать пенсионные накопления у ПФР? Деньги есть не у всех пенсионеров
1000 протестующих собрала незаконная акция в Новосибирске 31 января 4
12:34 31-01-2021
1000 протестующих собрала незаконная акция в Новосибирске 31 января
Когда сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю?
12:30 31-01-2021
Когда сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю?
Вере Глаголевой 65 лет 31 января. Как ее любили и предавали при жизни - вся правда
12:14 31-01-2021
Вере Глаголевой 65 лет 31 января. Как ее любили и предавали при жизни - вся правда
Отцом 116 детей за 8 лет стал пенсионер. Как ему это удалось?
12:01 31-01-2021
Отцом 116 детей за 8 лет стал пенсионер. Как ему это удалось?