Задержано 93 участника незаконных акций в поддержку Навального 31 января. В том числе в Новосибирске

Шествие в столице Сибири уже началось. А на Дальнем Востоке акции уже закончились. Больше всего задержанных в Хабаровске.

Задерживают протестующих в городах Сибири

В воскресенье, 31 января, в России начались несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. Стартовали они с Дальнего Востока.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", шествие началось и в Новосибирске. И уже в столице Сибири есть задержанные. Во всяком случае 1, как сообщает ОВД-инфо.

По информации портала, на 13.00 по новосибирскому времени в разных городах страны уже задержано 93 участника незаконных акций. Больше всего в Хабаровске - 57.

Накануне Генпрокуратура и главк МВД по Новосибирской области предупреждали о незаконности акций и рассказывали об ответственности за массовые беспорядки и сопротивление полиции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".