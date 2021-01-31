Число задержанных на незаконных акциях за Навального выросло до 145 по всей России 31 января

В Новосибирске, по данным портала ОВД-инфо, задержали троих участников несанкционированной акции. СМИ сообщают, что в центре столицы Сибири собралось не менее 6000 человек.

Силовики разбивают толпу в Новосибирске на группы

В воскресенье, 31 января, в России начались несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. Стартовали они с Дальнего Востока.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", шествие началось и в Новосибирске. И уже в столице Сибири есть задержанные. Как сообщает ОВД-инфо, их уже трое.

За час число задержанных, по данным портала, выросло почти вдвое - до 145.

76 Владивосток

16 Новокузнецк

10 Иркутск

8 Хабаровск

7 Петропавловск-Камчатский

5 Чита

5 Барнаул

3 Улан-Удэ



3 Новосибирск

На 13.00 по новосибирскому времени в разных городах страны их было 93, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

По информации Тайги.инфо, протестующие, гулявшие по центру Новосибирска, собираются в Первомайском сквере. По сообщению очевидцев, полиция пытается блокировать группы по 50-60 человек, чтобы не дать объединиться.

Протестующих все больше. Полиция разрезала сквер на две части у фонтана. Омоновцы выхватывают из толпы женщин и девушек. По оценкам корреспондента редакции, в сквере остаются около 1 тыс. человек, а всего участников акции около 6 тыс. человек. Но сегодня из-за того, что силовики разбили толпу очень сложно вести подсчет.

Например, местный штаб Навального сообщает о 10 тыс. участников.

Накануне Генпрокуратура и главк МВД по Новосибирской области предупреждали о незаконности акций и рассказывали об ответственности за массовые беспорядки и сопротивление полиции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".