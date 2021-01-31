Число задержанных на незаконных акциях за Навального выросло до 145 по всей России 31 января

В воскресенье, 31 января, в России начались несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. Стартовали они с Дальнего Востока.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", шествие началось и в Новосибирске. И уже в столице Сибири есть задержанные. Как сообщает ОВД-инфо, их уже трое.
За час число задержанных, по данным портала, выросло почти вдвое - до 145.
76 Владивосток
16 Новокузнецк
10 Иркутск
8 Хабаровск
7 Петропавловск-Камчатский
5 Чита
5 Барнаул
3 Улан-Удэ
На 13.00 по новосибирскому времени в разных городах страны их было 93, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
По информации Тайги.инфо, протестующие, гулявшие по центру Новосибирска, собираются в Первомайском сквере. По сообщению очевидцев, полиция пытается блокировать группы по 50-60 человек, чтобы не дать объединиться.
Протестующих все больше. Полиция разрезала сквер на две части у фонтана. Омоновцы выхватывают из толпы женщин и девушек. По оценкам корреспондента редакции, в сквере остаются около 1 тыс. человек, а всего участников акции около 6 тыс. человек. Но сегодня из-за того, что силовики разбили толпу очень сложно вести подсчет.
Например, местный штаб Навального сообщает о 10 тыс. участников.
Накануне Генпрокуратура и главк МВД по Новосибирской области предупреждали о незаконности акций и рассказывали об ответственности за массовые беспорядки и сопротивление полиции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".