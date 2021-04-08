Кремль: Москва никому не угрожает и не хочет довести "до ручки" отношения с США

Москва «никогда не была сторонницей» доведения двусторонних отношений «до ручки», но не позволит угрожать ей или ущемлять ее интересы, заявил президента РФ Дмитрий Песков 8 апреля. Но Россия, по его словам, готовится к худшим вариантам развития отношений с США из-за враждебности и непредсказуемости действий Вашингтона.
Накануне Bloomberg сообщил о подготовке в Белом доме новых санкций против России и готовности выслать российских дипломатов. На что Песков ответил журналистам: действия США «обязывают нас к тому, чтобы быть готовыми».
По словам представителя Кремля, Россия, несмотря на кризис в отношениях с США, остается сторонницей их нормализации, «готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы наши партнеры».
«Несмотря на все резкие высказывания и несмотря на такие вот враждебные проявления из Вашингтона, все равно президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США — как минимум в тех областях, которые выгодны нам. Мы никогда не были сторонниками доведения этих отношений до ручки, что называется. Мы никогда не представляли и не представляем ни для кого угрозу, но конечно же, мы и никогда никому, в том числе и США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы», — заключил Песков.
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