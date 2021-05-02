"Эксклюзивная" погода ждет 3 мая жителей Москвы. На любителя

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ожидается на следующей неделе в Москве.
По словам синоптика, в понедельник, 3 мая москвичей ожидает гроза. Для тех, кто любит "грозу в начале мая", следует ее не пропустить, так как к полуночи уже начнется сильный дождь.
Вильфанд рассказал, что погода будет сильно переменчивой — то дождь, то солнышко, то облачно, при этом температура обещает добраться до показателя в восемнадцать градусов тепла.
Синоптик пояснил, что ветер в столице, который может привести к неприятным ситуациям, достигнет порывов до семнадцати метров в секунду. Такую погоду он назвал "эксклюзивной" в интервью "Вечерней Москве".