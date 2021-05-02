"Эксклюзивная" погода ждет 3 мая жителей Москвы. На любителя
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"Эксклюзивная" погода ждет 3 мая жителей Москвы. На любителя

5:05:205/2/2021Фото: Pixabay
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Ветер в столице не утихнет, его порывы будут достигать 17 м/с, дожди сменятся солнцем.

Любителей грозы в Москве порадует погода 3 мая

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ожидается на следующей неделе в Москве.

По словам синоптика, в понедельник, 3 мая москвичей ожидает гроза. Для тех, кто любит "грозу в начале мая", следует ее не пропустить, так как к полуночи уже начнется сильный дождь.

Вильфанд рассказал, что погода будет сильно переменчивой — то дождь, то солнышко, то облачно, при этом температура обещает добраться до показателя в восемнадцать градусов тепла.

Синоптик пояснил, что ветер в столице, который может привести к неприятным ситуациям, достигнет порывов до семнадцати метров в секунду. Такую погоду он назвал "эксклюзивной" в интервью "Вечерней Москве".

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грозадождьветер
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