100 млн руб. в «Русском лото» ко Дню космонавтики: тираж 1383 разыграют 11 апреля 2021 года

К 60-летию первого полёта в космос "Русское лото" проведет специальный распределительный тираж. Между участниками будут распределены денежные призы на сумму 100 миллионов рублей, при условии, что джекпот будет не разыгран.
Джекпот на 11 апреля 2021 года равен 700 000 000 рублей.
Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 10 апреля.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 11 апреля, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.
Распределение части накопленного суперприза в размере 100 000 000 рублей (распределительный тираж) состоится, если в тираже № 1383 не будет победителей в категории «Джекпот» и накопленный суперприз на начало 1383-го тиража будет составлять 100 000 000 рублей или более.
Фраза «Джекпот 700 миллионов» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Джекпот» в тираже № 1383 (розыгрыш 10.04.2021).
Источник: stoloto.ru