Пикировка томатов с 9 по 13 апреля по лунному календарю: благоприятные даты на предстоящие выходные

Пришла настоящая весна и уже пора заняться пикировкой выросшей рассады.
Безусловно, апрель очень подходит для этого процесса. А если учитывать фазу Луны и пикировать в благоприятные и нейтральные дни, то ваши чудесные растения будут развиваться полноценно и позже при пересадке в теплицу или грунт будут не очень ощущать такого вмешательства. Выходные дни располагают к тому, чтобы заняться приятной заботой и помечтать о скором мае, когда томаты будут радовать вас красивыми крепкими стволами и яркими листьями.
Благоприятные дни на предстоящие выходные - 9 апреля, 10 и 11 апреля.
Плохие дни лунного календаря - 13 апреля.
Другие дни апреля
Благоприятные дни лунного календаря для пикировки помидора на апрель 2021
9 апреля (28 -й лунный день), 12 апреля (1 -й лунный день), 16 апреля (5 -й лунный день), 29 апреля (18 -й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для пикировки помидора на апрель 2021
14 апреля (3 -й лунный день), 15 апреля (4 -й лунный день), 17 апреля (6 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для пикировки помидора на апрель 2021
10 апреля (29 -й лунный день), 11 апреля (30 -й лунный день), 19 апреля (8 -й лунный день), 21 апреля (10 -й лунный день), 25 апреля (14 -й лунный день), 26 апреля (15 -й лунный день), 27 апреля (16 -й лунный день), 30 апреля (19 -й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для пикировки помидора на апрель 2021
13 апреля (2 -й лунный день), 18 апреля (7 -й лунный день), 23 апреля (12 -й лунный день), 24 апреля (13 -й лунный день), 28 апреля (17 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для пикировки помидора на апрель 2021
20 апреля (9 -й лунный день), 22 апреля (11 -й лунный день)________________________________________________________________________________
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