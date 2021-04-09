Боевики лишили жизни 12 иностранцев в Мозамбике
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09.04
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Боевики лишили жизни 12 иностранцев в Мозамбике

4:22:234/9/2021Фото: © REUTERS / Dyck Advisory Group
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Как сообщает полиция, из каких стран убитые - пока неизвестно. Но все тела белые.

Автомобиль с иностранцами попал в засаду

Чудовищное убийство произошло в Африке - боевики обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике. Граждане каких стран погибли, пока нет, пишет газета Times. Мертвых нашли около гостиницы в городе Пальма, на который в конце марта напали боевики.

- В общей сложности их было 12, все они иностранцы, я не знаю, какой они национальности, но все они белые. Они были обезглавлены, у них были связаны руки, — рассказали правоохранители.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство"* на прошлой неделе сообщила о захвате города Пальма в Мозамбике. Военные действия там продолжались с 24 марта. Сообщалось, что 2 апреля террористы покинули город.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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