Столото: проверить билет тиража 1386 "Русского лото" от 2 мая 2021 года

Посмотрите результаты тиража № 1386 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1386 «Русское лото» от 02.05.2021 и узнать, как получить выигрыш.
Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
- 48
- 59
|Тур
|Порядок выпадения чисел
|Выигравших билетов
|Выигрыш, ₽
|1
|198081794531
|3
|140 000
|2
|464758513790538978833074657275084429258685701720183943874003382134
|1
|600 000 или Загородный дом
|3
|421266628435073236090477335002635414616928
|2
|600 000 или Загородный дом
|4
|49
|1
|600 000 или Загородный дом
|5
|688816
|3
|600 000 или Загородный дом
|6
|10
|5
|10 000
|7
|57
|15
|10 000
|8
|06
|26
|10 000
|9
|82
|19
|10 000
|10
|41
|31
|10 000
|11
|05
|65
|5000
|12
|64
|121
|5000
|13
|73
|206
|5000
|14
|15
|328
|1000
|15
|56
|755
|1000
|16
|11
|874
|1000
|17
|01
|1334
|500
|18
|67
|2266
|500
|19
|27
|6479
|500
|20
|23
|10 683
|200
|21
|76
|14 031
|200
|22
|24
|26 260
|150
|23
|26
|37 157
|150
|24
|71
|51 745
|125
|25
|13
|77 621
|100
|26
|60
|116 999
|100
|27
|22
|175 605
|100
|28
|52
|353 586
|100
|29
|55
|503 820
|100