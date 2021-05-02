Столото: проверить билет тиража 1386 "Русского лото" от 2 мая 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 1386 "Русского лото" от 2 мая 2021 года

3:51:265/2/2021Фото: pxhere
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Выигрыши выплачиваются с 02.05.2021 до 26.01.2024 года

лото
Розыгрыш прошел 2 мая 2021 года

Посмотрите результаты тиража № 1386 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1386 «Русское лото» от 02.05.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!


  • 48

  • 59


Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 198081794531 3 140 000
2 464758513790538978833074657275084429258685701720183943874003382134 1 600 000 или Загородный дом
3 421266628435073236090477335002635414616928 2 600 000 или Загородный дом
4 49 1 600 000 или Загородный дом
5 688816 3 600 000 или Загородный дом
6 10 5 10 000
7 57 15 10 000
8 06 26 10 000
9 82 19 10 000
10 41 31 10 000
11 05 65 5000
12 64 121 5000
13 73 206 5000
14 15 328 1000
15 56 755 1000
16 11 874 1000
17 01 1334 500
18 67 2266 500
19 27 6479 500
20 23 10 683 200
21 76 14 031 200
22 24 26 260 150
23 26 37 157 150
24 71 51 745 125
25 13 77 621 100
26 60 116 999 100
27 22 175 605 100
28 52 353 586 100
29 55 503 820 100
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 3 107 139 Призовой фонд тиража: 155 356 950 ₽ Выигрыши выплачиваются с 02.05.2021 до 26.01.2024

Видеотрансляция тиража № 1386

Источник: столото
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