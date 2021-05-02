Столото: проверить билет тиража 440 "Жилищной лотереи" от 2 мая 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 440 "Жилищной лотереи" от 2 мая 2021 года

3:54:435/2/2021Фото: pxhere
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Посмотрите результаты тиража № 440 лотереи «Жилищная лотерея».

лотерея
Игра прошла 2 мая 2021 года
На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 440 «Жилищная лотерея» от 02.05.2021 и узнать, как получить выигрыш.








































































































































































Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 68, 42, 23, 51, 56, 35 1 210 000
2 10, 09, 50, 30, 53, 63, 87, 15, 03, 75, 31, 83, 26, 62, 11, 66, 80, 55, 78, 57, 84, 85, 18, 22, 19, 12, 45, 73, 01, 41, 06, 36, 07, 71 4 1 600 000 или Квартира у моря
3 05, 48, 46, 16, 43, 67, 49, 64, 54, 52, 34, 13, 28, 29, 69, 04, 20, 25, 81, 32, 21, 88, 70 1 1 600 000 или Квартира у моря
4 89 2 1 600 000 или Квартира у моря
5 59 2 1 600 000 или Квартира у моря
6 17 2 800 000
7 76 10 2000
8 90 12 1500
9 44 16 1000
10 72 42 700
11 79 58 500
12 65 116 400
13 33 235 140
14 08 334 139
15 82 457 138
16 74 768 137
17 27 1137 136
18 60 1945 135
19 39 3580 129
20 14 4489 124
21 24 6813 123
22 86 10 156 122
23 37 17 632 115
24 58 24 327 114
25 02 36 888 108
26 61 55 401 100

Невыпавшие числа: 38, 40, 47, 77

Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 02.05.2021 до 26.01.2024

Распечатать результаты тиража













Число билетов, принявших участие в розыгрыше 879 831
Призовой фонд тиража, руб. 43 991 550

Видеотрансляция тиража № 440



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