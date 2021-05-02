Столото: проверить билет тиража 440 "Жилищной лотереи" от 2 мая 2021 года

На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 440 «Жилищная лотерея» от 02.05.2021 и узнать, как получить выигрыш.
Невыпавшие числа: 38, 40, 47, 77
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 02.05.2021 до 26.01.2024
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|Тур
|Порядок выпадения чисел
|Выигравших билетов
|Выигрыш, ₽
|1
|68, 42, 23, 51, 56, 35
|1
|210 000
|2
|10, 09, 50, 30, 53, 63, 87, 15, 03, 75, 31, 83, 26, 62, 11, 66, 80, 55, 78, 57, 84, 85, 18, 22, 19, 12, 45, 73, 01, 41, 06, 36, 07, 71
|4
|1 600 000 или Квартира у моря
|3
|05, 48, 46, 16, 43, 67, 49, 64, 54, 52, 34, 13, 28, 29, 69, 04, 20, 25, 81, 32, 21, 88, 70
|1
|1 600 000 или Квартира у моря
|4
|89
|2
|1 600 000 или Квартира у моря
|5
|59
|2
|1 600 000 или Квартира у моря
|6
|17
|2
|800 000
|7
|76
|10
|2000
|8
|90
|12
|1500
|9
|44
|16
|1000
|10
|72
|42
|700
|11
|79
|58
|500
|12
|65
|116
|400
|13
|33
|235
|140
|14
|08
|334
|139
|15
|82
|457
|138
|16
|74
|768
|137
|17
|27
|1137
|136
|18
|60
|1945
|135
|19
|39
|3580
|129
|20
|14
|4489
|124
|21
|24
|6813
|123
|22
|86
|10 156
|122
|23
|37
|17 632
|115
|24
|58
|24 327
|114
|25
|02
|36 888
|108
|26
|61
|55 401
|100
Невыпавшие числа: 38, 40, 47, 77
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 02.05.2021 до 26.01.2024
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|Число билетов, принявших участие в розыгрыше
|879 831
|Призовой фонд тиража, руб.
|43 991 550
Видеотрансляция тиража № 440
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